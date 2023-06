Autonomia differenziata, Furgiuele (Lega): “Determinante per rilancio Sud”

“L’attuazione dell’autonomia differenziata potra’ essere un fattore determinante per il rilancio del Mezzogiorno d’Italia, incentivando le singole Regioni a valorizzare le proprie eccellenze e potenzialita’. Quando certa sinistra attacca la riforma, evidentemente preferisce che tutto nel Mezzogiorno resti com’e’ senza avere le risposte di cui ha bisogno. L’autonomia e’ proprio una delle risposte principali, anche grazie all’individuazione dei lep per tutto il Paese dopo oltre vent’anni. Abbiamo fiducia nel grande lavoro del Ministro Calderoli, che giusto ieri era in Calabria per la sua operazione-verita’ sulla riforma. E’ una sfida di buongoverno, trasparenza ed efficienza nell’interesse di cittadini e territori. Chi sa governare bene, non ha nulla da temere”.

Lo afferma il deputato Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera.