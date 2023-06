I Würth Innovation Days attraversano l’Italia e arrivano in Calabria

Arrivano in Calabria gli Innovation Days di Würth Italia, azienda leader nella distribuzione di elementi di fissaggio e montaggio con oltre 220 negozi sul territorio italiano, che festeggia quest’anno 60 anni di attività con tante iniziative dedicate ai propri clienti.

L’ottava tappa si svolgerà giovedì 8 giugno 2023, dalle ore 14.30 alle 18.00, presso il Best Western Premier Villa Fabiano Palace Hotel, in Via C. Colombo, 70, a Rende, nella provincia di Cosenza, in Calabria.

I Würth Innovation Days sono una serie di appuntamenti organizzati in tutta Italia per “portare a bordo” della realtà aziendale i clienti che, come Würth, sono chiamati a innovarsi ogni giorno e con cui si è stretta una relazione che va oltre il rapporto tra fornitore e società acquirente.

Gli eventi saranno occasione per confrontarsi con alcuni rappresentanti di Würth Italia e comprendere ciò che si cela dietro alle attività di business dell’azienda: un team di persone che collabora e si adatta ai cambiamenti necessari per crescere nel mercato odierno.

Nella giornata, che ha come nome “metamorfosi di un’azienda”, viene illustrato come l’azienda stia affrontando i mutamenti derivanti dai processi di innovazione, con il duplice obiettivo di riuscire a offrire prodotti e servizi all’avanguardia e di migliorare processi e attività.

Protagonisti indiscussi dell’evento sono la Corporate Social Responsability e l’evoluzione digitale in azienda. Due temi che hanno generato nuove sfide e sperimentazioni, come la creazione del metaverso Würth e l’implementazione delle tecnologie di Phygital Hub, che integrano il mondo fisico con quello virtuale grazie alle potenzialità della realtà mixata.

Sfide che guardano al futuro, come quelle che sta affrontando l’Agenzia spaziale europea (ESA) nel progettare il viaggio su Marte, o quelle incentrate su Intelligenza Artificiale e stampa 3D.

Nel mese di maggio sono sette gli appuntamenti in calendario, tutti in luoghi esclusivi e dal grande fascino. Altri appuntamenti verranno organizzati a giugno e nei mesi successivi.

Würth in Italia

Attiva sul mercato dal 1963, Würth Srl si è sviluppata in modo esponenziale divenendo ad oggi il partner di riferimento per i 280.000 professionisti nel mondo dell’automotive, dell’artigianato, dell’edilizia e dell’industria. Con i suoi 3 centri logistici di Egna (BZ), che è anche sede legale, Crespellano (BO) e Capena (Roma Nord), e con un numero sempre crescente di punti vendita in tutta Italia (oltre 200), Würth è vicina ai propri clienti. Gli oltre 3.600 collaboratori, di cui circa 2.500 tecnici venditori, offrono un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza. L’azienda chiude nel 2021 con un fatturato di 670 mio di Euro, avvicinandosi ad una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente.

www.wuerth.it

Il Gruppo Würth

Il Gruppo Würth, che iniziò la sua storia nel 1945 con la fondazione in Germania dell’azienda Adolf Würth GmbH & Co. KG con sede a Künzelsau nel Baden Württemberg, è leader mondiale nella distribuzione di prodotti per il fissaggio ed il montaggio ed è presente nel mondo in 80 paesi con più di 400 aziende e oltre 83.000 collaboratori, di cui 33.000 tecnici venditori.

Un successo che dura grazie ad una speciale filosofia aziendale che pone al centro i valori umani, il rispetto per i collaboratori, l’impegno, l’onestà e l’ottimismo. La strategia del Gruppo Würth è caratterizzata da una chiara politica aziendale: vicinanza al cliente, sviluppo di prodotti innovativi, una qualità superiore dei prodotti e dei servizi e una visione orientata al futuro. L’anno 2021 ha riconfermato il trend positivo del Gruppo, con un fatturato record di 17,1 miliardi di Euro. Questo permette al Gruppo Würth di proseguire la strategia e la filosofia, che negli anni della sua storia ha portato a questo sviluppo incredibile: investire in qualità, servizio, innovazione e soluzioni per gli oltre 3,4 milioni di clienti che hanno manifestato la loro fedeltà e continuità al marchio.

www.wuerth.com