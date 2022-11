L’APCI Calabria a Matera e in Puglia per la XXV edizione del Congresso Les Toques Blanches d’Honneur

L’Associazione Provinciale Cuochi Italiani Calabria (APCI) ha partecipato nei giorni scorsi alla XXV edizione del Congresso Les Toques Blanches d’Honneur svoltosi a Matera e in Puglia.

Grande soddisfazione da parte della delegazione presente.

“Abbiamo analizzato – afferma il presidente APCI Calabria, Francesco Pucci – il difficile momento che la ristorazione sta vivendo, tra caro energia, impennata dei prezzi delle materie prime e carenza di personale. Tutti questi elementi stanno provocando notevoli cambiamenti per il nostro settore ma noi siamo sempre aperti e pronti alle sfide. Abbiamo incontrato, inoltre, le principali aziende leader del comparto food service e ci siamo confrontati su questi argomenti, cogliendo l’occasione di far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Puntiamo molto sull’ecosostenibilità e, come APCI Calabria, portiamo avanti il motto “Io acquisto calabrese” che non è solo uno slogan ma una vera e propria filosofia professionale: vanno bene tutte le influenze professionali ma valorizziamo e utilizziamo le materie prime a km zero della nostra straordinaria regione.”