Thriatlon degli dei, a Tropea l’evento sportivo nazionale

A nuoto per 750 metri nelle acque turchesi su cui si affaccia il santuario di Santa Maria dell’Isola, icona della città e della destinazione Calabria, a 30 miglia dal maestoso vulcano Stromboli. In sella alle proprie bici per percorrere un percorso lungo 20 km e raggiungere il centro storico, a 70 metri sul livello del mare. E per finire, 5 km di corsa ai piedi della rupe e costeggiando il lungomare. Sono, queste, le tre prove previste dal TRIATHLON DEGLI DÈI, l’evento nazionale che domenica 29 ottobre porterà nel Principato atleti da tutta Italia.

Promosso da Kalavrìa Triathlon e dalla Federazione Italiana Triathlon (FITRI) l’evento si avvale del patrocinio, tra gli altri, della Regione Calabria, del Coni e di Legambiente.

Oltre al TRIATHLON SPRINT e alla staffetta, l’evento sportivo prevede anche un momento dedicato ai più piccoli. La gara di triathlon sarà preceduta da un evento promozionale di Duathlon kids per bambini con il coinvolgimento diretto di famiglie.

La partecipazione alla gara è aperta agli atleti con certificato medico in corso di validità per il Triathlon e tesserati con la Federazione Italiana Triathlon – FITRI. In caso è possibile effettuare un’iscrizione giornaliera o tesserarsi con l’ASD (FITRI – Federazione Italiana Triathlon – Documenti – Tesseramenti 2023) sul sito www.xsportgreenasd.com/tesseramenti. Sono ammesse staffette con due o tre atleti.