Il Pd prova a sbugiardare Scopelliti, ma il centrosinistra non concorda: la chat che tradisce i dem

Per fortuna, nessuno di loro ha preso parte alle ultime Olimpiadi invernali. Altrimenti, chissà gli scivoloni. Per rispondere all’iniziativa occupazionale presentata congiuntamente da Reggio Futura e Lega, lo scorso sabato con ampia illustrazione dell’ex sindaco Peppe Scopelliti, il Pd scivola per due volte con la stessa mossa.

Il primo autogol è dato dallo smarcamento delle altre forze di centrosinistra, le quali si sarebbero rifiutate di firmare il comunicato diramato qualche ora fa, nel quale viene contestata l’iniziativa. La nota originale, circolata in una chat whatsapp, ha il seguente incipit: “I gruppi del centrosinistra in Consiglio comunale…”

Di fronte alla mancata adesione delle altre componenti attualmente in maggioranza a palazzo San Giorgio, il PD ha comunque emanato la nota stampa, dopo le modifiche ritenute opportune. Quindi il più importante partito della coalizione, è stato lasciato da solo nel tentativo di smentire o sbugiardare l’iniziativa di chiara marca scopellitiana.

Il secondo autogol sarebbe relativo al motivo del dietrofront, da parte delle altre forze di centrosinistra. Ma tale argomento potrebbe essere sviscerato nei prossimi giorni.

p.f.