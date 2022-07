Il concerto del Coro di Clarinetti diretto dal Maestro Gaetano Pisano a San Giorgio Morgeto

Domenica 31 luglio il campus Nigun Clarinet Days che è in corso di svolgimento a San Giorgio Morgeto per iniziativa dell’omonimo quartetto di clarinetti con il sostegno dell’AMA Calabria si concluderà con il concerto del coro di clarinetti diretto dal Maestro Gaetano Pisano che avrà luogo presso il Chiostro dell’Antico Convento dei Domenicani alle ore 21,00.

I Nigun Clarinet Days rappresentano un punto di incontro tra allievi e docenti, unico nel suo genere in CALABRIA, con partecipanti provenienti dalle cinque le Province. Questo progetto aspira ad essere non solo un momento di approfondimento didattico per tutti gli allievi ma anche un importante momento di aggregazione per ragazzi di tutte le fasce d’età che condividono lo stesso interesse per la musica e il clarinetto. Al termine delle giornate di studio viene realizzato questo concerto che vedrà impegnati tutti i clarinettisti partecipanti diretti da un direttore di consolidata esperienza.

La manifestazione, nell’ambito del programma Calabria Straordinaria promosso da AMA Calabria con la collaborazione del Nigun Clarinet Quartet, si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il ricco programma del concerto prevede l’esecuzione di Annina (nell’arrangiamento Michele Napoli) di Giovanni Orsomando, Viaggiando di Giovanni Mattaliano, First Suite in Mib di Gustav Holst, Nabucco (nell’arrangiamento Michele Napoli) di Giuseppe Verdi, Diagram (nell’arrangiamento Michele Napoli) di André Waignein, Ross Roy (nell’arrangiamento Giorgio Milazzo) di Jacob de Haan, Pirati dei Caraibi (nell’arrangiamento Giorgio Milazzo) di Hans Zimmer e El Cumbancher (nell’arrangiamento Giorgio Milazzo) di Rafael Hernandez.