Arisa infiamma il pubblico dell’Arena, Versace: “Spettacolo entusiasmante, con Tesori del Mediterraneo sinergia virtuosa”

L’energia dell’artista Arisa ha infiammato ieri sera l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per uno degli eventi più qualificanti dell’estate reggina e del calendario per la celebrazione dei Bronzi di Riace. Un successo targato Tesori del Mediterraneo, la kermesse protagonista in questi giorni di un ricco cartellone di attività sportive, culturali e ludiche sul Lungomare Falcomatà, con la quale la Città Metropolitana ha attivato una proficua sinergia.

“Felici di aver potuto contribuire concretamente alla realizzazione di questo straordinario spettacolo che è stato molto apprezzato dai reggini” ha affermato a margine dell’evento il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, che ha aggiunto: “Tesori del Mediterraneo costituisce ormai una delle più solide realtà del panorama degli eventi culturali e sportivi che coinvolgono il nostro territorio. Il concerto della cantante Arisa è stato la ciliegina sulla torta, che anche grazie alla collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, che ha messo a disposizione gli spazi, abbiamo voluto per poter arricchire la bella manifestazione promossa da Nuovi Orizzonti”.

In questi giorni la Città Metropolitana è presente all’interno del villaggio allestito da I Tesori del Mediterraneo, anche con la presenza di uno stand dove sono proposte a cittadini e turisti le migliori eccellenze del territorio, attraverso il coinvolgimento delle produzioni di qualità più significative.

“Nella giornata di chiusura, domenica sera, – ha spiegato inoltre Versace – torneremo a parlare di turismo e di sviluppo culturale della nostra Città Metropolitana. Lo faremo nello splendido scenario messo in piedi da Tesori del Mediterraneo, con un talk dal titolo “Al centro del Mediterraneo. Storia identità e innovazione” che si inserisce nella programmazione delle celebrazioni per il cinquantesimo dei Bronzi di Riace”.

Il dibattito, che inizierà alle ore 20.30 sarà un un focus sulla

centralità del territorio nel Mediterraneo, sulla ricchezza del patrimonio culturale, naturalistico ed immateriale e sulla capacità di innovazione nel rispetto dell’identità, della storia e delle tradizioni.

A confrontarsi sul tema, con il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, saranno il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, il Presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, Fabrizio Sudano, la giornalista enogastronomica e sommelier, Giovanna Pizzi, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Piero Sacchetti, ed il Presidente di Ge.Fi. società promotrice della kermesse internazionale Artigiano in Fiera, Antonio Intiglietta.