Una festa di musica il concerto di Natale dell’IIS Lucrezia della Valle di Cosenza

Una festa e una serata di Musica, Danza e Arte: con il tradizionale Concerto di Natale, giovedì 19 alle 18 e 45, presso la Chiesa di Santa Teresa gli studenti dell’IIS Lucrezia della Valle hanno augurato Buon Natale alla cittadinanza intervenuta numerosa. Una festa che ha invaso la città di Cosenza fin dalle 17, con le performances di Danza e Musica, titolo evocativo “Incursioni urbane”, che da Corso Mazzini, alcuni studenti dell’indirizzo Coreutico e dell’Indirizzo Musicale hanno portato nella Piazza antistante la Chiesa di Santa Teresa animando alcuni luoghi della città dei Bruzi. Numeroso e attento il pubblico presente alla serata che ha potuto visitare la Mostra di Arte Sacra proposta dagli studenti dell’Indirizzo Artistico coordinati dal docente Gabriele Ferrari; quindi gli studenti dell’indirizzo Musicale, con il Coro, preparato e diretto dai docenti Barbara Tucci e Saverio Tinto, l’Orchestra di Fiati diretta da Nicola Grano, l’Orchestra sinfonica diretta da Manuel Reale, hanno riempito di note la Chiesa di Santa Teresa. Presente in sala la dirigente dell’IIS Lucrezia della Valle Rossana Perri, orgogliosa del pregevole lavoro fatto da docenti e studenti. Programma tradizionale con repertorio squisitamente natalizio e non solo. La serata è iniziata con la celebre Asturias per chitarra sola con Cantea Ionut Casian alla chitarra; quindi l’Eine Kleine Nacht Music di Mozart suonata dall’Orchestra di fiati, le performances vocali del Coro con Canti tradizionali natalizi e quindi per l’Orchestra Sinfonica un repertorio vario e impegnativo con musiche di Prokofiek, dal “Romeo e Giulietta”, di Verdi, “Va’ pensiero”, sul quale hanno danzato gli studenti dell’indirizzo Coreutico e un Medley di musiche natalizie a chiusura di una serata indimenticabile.