Fiore in Folk: successo per il primo appuntamento della rassegna concertistica

Si è conclusa con un grande successo la serata inaugurale del Festival Fiore in Folk, ospitata nella splendida cornice della Chiesa Madre di Santa Maria delle Grazie. Il pubblico, accorso numeroso, ha accolto con entusiasmo l’esibizione dell’Associazione Bandistica “Nuova Paideia”, che ha saputo incantare e coinvolgere con un repertorio emozionante e curato nei dettagli.

La rassegna, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, con la sindaca Rosaria Succurro, e realizzata in collaborazione con la Provincia di Cosenza e il Comune di Amantea, si pone come obiettivo quello di valorizzare e diffondere la musica corale, bandistica e orchestrale attraverso concerti, laboratori e workshop.