Il 5 gennaio a Castrovillari concerto benefico per l’acquisto della nuova statua di San Francesco di Paola

Domenica 5 Gennaio 2025, con inizio alle ore 18:45 (subito dopo la Santa Messa) si terrà un Concerto volto alla raccolta di fondi per l’acquisto della nuova statua di San Francesco di Paola, da porre sull’Altare della Chiesa, sede dei Frati Minori Conventuali, in Castrovillari. “Un particolare ringraziamento a quanti vorranno contribuire spontaneamente all’iniziativa – ci riferisce il Parroco Padre Antonio – noi Frati Conventuali è già da tempo che abbiamo reso pubblica e proposto questa esigenza alla Città e ai Fedeli che frequentano con affetto e generosità la nostra parrocchia ed ora siamo quasi giunti al completamento della somma utile”. C’è da dire infatti che l’attuale statua presente sull’Altare della Chiesa è in legno e che negli anni è andata ovviamente deteriorandosi sempre di più. “La prossima statua sarà in ceramica – ci riferisce sempre Padre Antonio – che sarà sicuramente molto più resistente e duratura nel tempo, così da risplendere con rinforzata gioia sul nostro altare”. A favore di questa iniziativa ha orgogliosamente risposto la Scuola di Musica “F. Cilea” che ha coinvolto alcune delle voci più rappresentative del Bel Canto lirico, vincitrici dell’International Prize Music in the World. Si tratta dei Soprani: Hyelin Han, Seungyeon Ko, Veronica Mancini e Seungju Hong, accompagnate al pianoforte da Taeri Kim. A coordinare l’evento, il Soprano Iole Saraceni, figlia d’arte, docente di Canto Lirico e Pop presso la “F. Cilea”, che ha selezionato con cura le più belle e accattivanti arie del panorama musicale operistico e religioso. Le artiste giungeranno a Castrovillari già il 4 Gennaio per partecipare come ospiti, presso il Circolo Cittadino, alla presentazione delle attività musicali e culturali che la Scuola di Musica “F. Cilea” proporrà per il 2025 a tutto il territorio in cui ha utenza, dai paesi del Pollino a quelli dell’Alto Ionio e della Valle dell’Esaro, fino in Basilicata con Lauria e Nemoli. “Avremo quindi già una piccola anticipazione musicale del concerto – ci riferisce Leonardo Saraceni, direttore della “F. Cilea” – e per questo ringrazio il Presidente del Circolo Cittadino, Antonino Ballarati, che sostiene da anni tante iniziative culturali di rilievo, attraverso una accurata ospitalità, competenza e prestigiosa collaborazione; grazie anche alla Associazione Amici della Musica, nella persona di Paola Ameruso, e a Kontatto Radio per la sempre gentile e fattiva collaborazione”.