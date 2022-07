Zanarella, il pianista fuori posto, in volo su Schiavonea

È Paolo Zanarella il primo ospite del Coro Music Fest, all’interno del più ricco cartellone del Coro Summer Fest, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Bernardino alla presenza degli assessori: Alessia Alboresi, Cultura, e Costantino Argentino, Turismo. L’istrionico pianista si esibirà in volo, così come fece per la prima volta sul Canal Grande durante il Carnevale di Venezia, nel 2018 sul lago Arvo di Lorica (Cs) e nel 2019 presso l’Abbazia Florense sempre per Exit.

L’evento si terrà presso l’Area dei Pescatori a Schiavonea, domani, domenica 10 luglio alle ore 20.00 ad ingresso gratuito.

Il concerto si terrà con le luci del tramonto: la musica di Zanarella è un perfetto connubio tra il mondo musicale contemporaneo e la tradizione classica, i suoi brani carichi di tecnica e di improvvisazione regaleranno al pubblico emozioni autentiche e a tratti simbiotiche che ben si allineano alle evocazioni oniriche dell’ora scelta. Di certo, non potrebbe essere altrimenti, tra il paesaggio suggestivo del litorale ionico calabrese e le note in volo del pianista fuori posto.

«Vado dove c’è gente per diffondere la musica – racconta – Suonavo nei teatri ma mi accorgevo che c’era qualcosa che non andava. E allora, mi son detto, gli metto il pianoforte in mezzo ai piedi».