Lamezia Città in Festa – Winter 2023. Ritorna il Festival del Teatro in strada

Sabato 16 e domenica 17 dicembre tornano gli artisti di strada per “Lamezia città in festa – Winter 2023” a cura della compagnia di produzione teatrale Teatrop.

Si tratta dell’appuntamento invernale col teatro di strada per animare le piazze cittadine in vista delle festività natalizie.

Pierpaolo Bonaccurso, direttore artistico di Teatrop, annuncia la presenza degli Ottopiù Street Band con la loro musica esplosiva; ci sarà anche il Circo Ramingo con i suoi fantastici numeri circensi e infine Fuoco & Clowneria con delle avvincenti performance di fuoco.

Si inizia sabato 16 su corso Numistrano alle 17; domenica 17 dicembre, alle 11:30, il festival si sposta a piazza Italia nella zona di Sant’Eufemia. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, gli artisti si esibiranno in piazza 5 Dicembre a Sambiase.

Il festival del Teatro in strada ritorna in città dopo il grande riscontro ottenuto già in diverse occasioni con grande coinvolgimento del pubblico e importanti consensi della critica. Già nelle manifestazioni del recente passato gli artisti che si sono esibiti on the road hanno colpito per la loro bravura e le loro performance che lasciano senza fiato. Un festival che incanta i più piccoli ma che riesce a catalizzare anche l’attenzione degli adulti che, ogni volta, affollano le piazze rimanendo estasiati per la bellezza e la particolarità degli spettacoli.

Lamezia, dunque, si prepara a due giorni di grande festa con il ricco programma preparato da Teatrop che, intanto, incassa il successo della prima parte della rassegna del Teatro Ragazzi realizzata nelle scorse settimane per le scuole.

“Si sono concluse con entusiasmo le prime rappresentazioni della stagione del Teatro Ragazzi – commenta Bonaccurso- le favole della saggezza della compagnia e i teatrini hanno divertito ma anche suscitato tanta meraviglia e hanno dato occasione per riflettere su tematiche importanti che riguardano la nostra quotidianità”.

Gli spettacoli della rassegna sono andati in scena al Teatro Grandinetti e nei vicini centri dell’hinterland di San Pietro Maida e Maida.

Il cartellone del Teatro Ragazzi prosegue con lo spettacolo natalizio “Gennarino nel paese di Babbo Natale” della compagnia La mansarda-Teatro dell’Orco, in programma per il 18 e 19 dicembre prossimi. Con la rassegna si andrà avanti anche con il nuovo anno: è già stato programmato uno spettacolo al mese fino ad aprile 2024.

La rassegna “Teatro Ragazzi 2023-2024” è co-finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso di Programmi di Distribuzione Teatrale e Programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.