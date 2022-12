Giochi via smartphone: quante categorie esistono?

Lo smartphone è rapidamente diventato il dispositivo più utilizzato per trascorrere il proprio tempo libero e sempre maggiore è l’interesse verso questo settore da parte delle aziende produttrici di giochi, che trovano in questo ambito grandissimi margini di crescita: sono infatti i videogiochi per smartphone e tablet a trainare la crescita nell’ultimo anno. Prima di operare un’analisi relativa alle categorie esistenti, è necessario effettuare una distinzione preliminare tra gli smartphone con sistema operativo iOS (quelli di fabbricazione Apple) ed i telefoni con sistema operativo Android: la differenza principale risiede nel fatto che non tutti i giochi concepiti per iOS sono compatibili anche per Android e viceversa, certi titoli infatti sono prodotti esclusivamente per un sistema operativo, che ne ha così l’esclusiva.

In ogni caso, qualunque sia lo smartphone a disposizione, il numero di giochi selezionabili raggiunge cifre incredibili. È possibile scaricarli tramite lo store presente nel menù: cliccando sulla barra di ricerca si va ad inserire il titolo del gioco che si intende scaricare ed in seguito è possibile effettuare il download in breve tempo (le tempistiche dipendono dalla connessione internet di cui si dispone). Non tutti i giochi sono disponibili gratuitamente e qualora fosse necessario il pagamento, l’avviso viene sempre riportato prima dell’inizio del download. In alcuni casi è frequente che il gioco sia scaricabile gratuitamente ed in un secondo momento è possibile pagare per eliminare le inserzioni pubblicitarie al suo interno.

Oltre alla ricerca tramite il nome del gioco, è possibile effettuare una ricerca del titolo che più si preferisce a seconda della categoria di appartenenza. Tutti i giochi disponibili online sono infatti suddivisi a seconda del genere: vi è la categoria relativa alle gare, i giochi dedicati ai bambini, gli sparatutto, gli arcade, le avventure, i puzzle e tanti altri ancora. Molto vasta è la sezione dedicata ai giochi sportivi, adatti a tutte le età: numerosi titoli sono dedicati al mondo del calcio ma non mancano quelli riferiti a tennis, pallavolo, basket o golf. È invece considerata sempreverde la categoria dedicata ai giochi definiti classici: è qui incluso il solitario (presente in moltissime versioni), ma sono inoltre presenti gli scacchi o il backgammon, con la possibilità di disputare le partite in modalità online o offline. Non mancano inoltre le riproduzioni virtuali dei più classici giochi da tavolo: ne sono un esempio Taboo, Indovina la persona o il gioco dell’Oca. Altrettanto diffusa è invece la categoria dei giochi in cui l’obiettivo è costruire la propria città o il proprio impero, con lo scopo di farlo prosperare il più possibile. I titoli che offrono questa possibilità sono numerosi e alcuni di questi sono divenuti veri cult nel mondo dei videogiochi, un nome su tutti è Forge of Empires.

Non manca inoltre la categoria dedicata ai giochi da casinò (sull App store di Apple e non su Android). Nelle sale da gioco virtuali si possono trovare vari tavoli da poker e blackjack ed intere sezioni dedicate al comparto videoludico. Molti titoli diventano popolari tra i giocatori, anche per quel che concerne le slot: una slot come la The Big Easy si ritrova spesso all’interno dei vasti cataloghi presenti nelle piattaforme online. Ovviamente anche queste sale digitali prevedono giochi di carte in varie formati.