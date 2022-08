Dopo Ferragosto il FilMuzik Arts Festival riparte a suon di musica, corti e cosmologia

Dopo la breve pausa di ferragosto, riprendono gli appuntamenti della 4ª edizione del FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale organizzata dall’associazione culturale Bird Production, finanziata dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022, che vanta una volta di più la direzione artistica di Alberto Gatto e dal titolo Pressure che, grazie al patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, vi attende nella sempreverde cornice del Giardino di Palazzo Amaduri anche martedì 16 agosto quando, alle ore 22:00, si rievocherà la grande festa del Jova Beach Party con la proiezione di Alla Salute, videoclip tratto dall’omonimo singolo di Jovanotti girato da Giacomo Triglia tra Scilla e Gerace, cui seguirà l’esibizione di batteria e la proiezione di video di Marco Melia nell’ambito del concerto Melia Hammer Drummer.

Mercoledì 17 agosto, poi, si rinnova l’appuntamento alle ore 22:00 con il cinecoconcerto Rude Boys, una proiezione Asado Film dalla Liguria che fa parte della Selezione FilMuzik22.

Si approda così a giovedì 18 agosto, quando saranno proiettati in sequenza, a partire dalle ore 21:30 i corti, anch’essi parte della Selezione FilMuzik22, pale Blue Dot di M. Scarfò e John and the evening di G. De Franco. Seguirà l’esibizione dal vivo di Gabriele Circosta e l’incontro con l’astrofisica e cosmologa Chiara Circosta.

Un programma ricco di buon cinema e di intrattenimento, che segna uno straordinario punto di (ri)partenza per il FilMuzik Arts Festival dopo il giro di boa ferragostano e che ci accompagnerà fino alla fine del mese con tanti altri appuntamenti di grande qualità e prestigio, realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner.