Il Consorzio Pecorino Monte Poro DOP si presenta alla comunità: un evento per celebrare un’eccellenza e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio

Martedì 24 giugno, alle ore 18:00, presso la prestigiosa sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia, si terrà l’atteso evento di presentazione del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP. Un appuntamento di grande rilevanza che vedrà riuniti istituzioni, esperti e appassionati per celebrare un prodotto d’eccellenza e discutere le strategie per uno sviluppo economico e sostenibile del territorio.

L’evento culminerà in un convegno dal titolo “Dal pascolo alla tavola: Il Consorzio Pecorino Monte Poro DOP motore di sviluppo economico e sostenibile del territorio”. Un’occasione imperdibile per approfondire temi cruciali legati alla tutela, valorizzazione e innovazione della filiera.

A moderare il dibattito sarà il rinomato giornalista de Il Mattino di Napoli, scrittore e gastronomo Luciano Pignataro. Interverranno relatori di spicco che offriranno prospettive diverse e complementari quali:

Giacomo Giovinazzo , Commissario straordinario ARCEA, con un intervento dal titolo “Pecorino Monte Poro DOP: Un Consorzio a difesa di un tesoro calabrese”;

, Commissario straordinario ARCEA, con un intervento dal titolo “Pecorino Monte Poro DOP: Un Consorzio a difesa di un tesoro calabrese”; Vitaliano Papillo , Presidente GAL Terre Vibonesi, illustrerà le “Strategie di promozione del prodotto locale come motore di sviluppo”;

, Presidente GAL Terre Vibonesi, illustrerà le “Strategie di promozione del prodotto locale come motore di sviluppo”; il professor Vincenzo Peretti , Docente dell’Università di Napoli Federico II, approfondirà l’argomento: “La biodiversità nella filiera produttiva sostenibile, modello di successo”;

, Docente dell’Università di Napoli Federico II, approfondirà l’argomento: “La biodiversità nella filiera produttiva sostenibile, modello di successo”; il Luogotenente Cristofalo Simone , Comandante Nucleo Tutela agroalimentare di Reggio Calabria, parlerà di “Assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto: l’importanza della tracciabilità normativa”;

, Comandante Nucleo Tutela agroalimentare di Reggio Calabria, parlerà di “Assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto: l’importanza della tracciabilità normativa”; il dottor Domenico Cocciolo, Responsabile ASP servizio veterinario Igiene allevamenti e Produzioni zootecniche, e il dottor Domenico Mazzitelli, Responsabile Asp servizio veterinario Sanità animale, discuteranno su: “Garantire la qualità alimentare. L’importanza integrata del controllo di filiera e del benessere animale”

La significativa presenza istituzionale sottolinea l’importanza dell’evento per il tessuto socio-economico locale e regionale.

Presenzieranno l’evento: Vincenzo Vinci, Presidente del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP, Pietro Falbo, Presidente della Camera di Commercio Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia, Vincenzo Romeo, Sindaco di Vibo Valentia, Filippo Pietropaolo, Vicepresidente della Regione Calabria, Gianluca Gallo, Assessore regionale all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria e Rosario Varì, Assessore regionale allo Sviluppo Economico della Regione Calabria.

Al termine del convegno, gli ospiti saranno invitati a partecipare a un suggestivo show cooking che si svolgerà nel chiostro e nell’atrio esterno del Complesso del Valentianum. Sarà un’occasione unica per assaporare la qualità intrinseca del Pecorino Monte Poro e scoprirne la sorprendente versatilità in cucina attraverso preparazioni innovative.

L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per conoscere da vicino il Consorzio Pecorino Monte Poro DOP e l’impegno profuso per la tutela e la promozione di questa eccellenza agroalimentare calabrese.



Il Consorzio Pecorino del Monte Poro

Con Decreto UE 974/2020 della Commissione Europea, il Pecorino del Monte Poro consegue il riconoscimento comunitario della DOP – Denominazione di Origine Protetta, diventando così uno dei formaggi più tipici e rappresentativi del panorama lattiero caseario della Calabria.

Dal 2016 il Consorzio, tra allevatori, trasformatori, stagionatori e confezionatori, si costituisce quale unico Organismo di Rappresentanza della DOP. Il suo scopo è quello di tutelare, promuovere e valorizzare il prodotto, oltre che vigilare contro qualsiasi abuso, frode e contraffazione in commercio di un alimento unico, dalle qualità irripetibili grazie all’antica attività pastorizia che caratterizza la zona vibonese del Monte Poro. Per portare avanti progetti e attività, il Consorzio ha beneficiato del sostegno finanziario dell’Unione Europea (Fondo FEASR), del GAL Terre Vibonesi e della Banca UniCredit (UniCredit per l’Italia).