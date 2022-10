Festival Leggere&Scrivere, il sindaco Limardo ringrazia i partner dell’evento: “Contributo che testimonia l’amore per la cultura e per la nostra città”

Continua la marcia di avvicinamento alla decima edizione del Festival Leggere&Scrivere, che si terrà a Vibo Valentia dal 3 al 5 novembre nella storica sede di Palazzo Gagliardi. Un evento reso possibile grazie all’amministrazione comunale che ha investito in un progetto ormai divenuto punto di riferimento culturale per l’intera provincia ed anche oltre, e che anche quest’anno si avvale del supporto degli sponsor e dei collaboratori che hanno voluto partecipare fattivamente alla riuscita della manifestazione offrendo il loro contributo. Tra coloro che si sono spesi è doveroso ricordare i main sponsor Romano Arti grafiche di Tropea, che ha stampato a proprie spese tutto il materiale cartaceo, dalle locandine ai programmi; il Liceo Morelli-Colao, che ha voluto offrire lo spettacolo dell’“educattore” Michele Dotti (ore 9 del 4 novembre, spazio Ammirà); ed infine Anpit, Master Marketing e Zoom 24 per avere offerto il concerto di Alberto Fortis (ore 21 del 3 novembre, spazio Ammirà).

Importante è anche il sostegno fornito da Rotary Club Hipponion, Rotary Club Vibo Valentia, Lions Club Vibo Valentia, Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia Vibo Valentia, Kiwanis International Vibo Valentia, Unitalent.

A tutti loro rivolge un ringraziamento il sindaco Maria Limardo: “Credere in questo Festival, che è ormai patrimonio di tutti, significa credere nella rinascita culturale della nostra città e della nostra terra. È per questo che il supporto fornito da aziende e associazioni assume un valore che va ben al di là del mero contributo economico, ed è segno dell’amore verso Vibo, verso l’arte, anche verso le nuove generazioni che si affacciano al mondo attraverso la porta incantata della cultura”.

Ringraziamenti doverosi anche per Andrea Bozzo, coordinatore del dipartimento di Communication and Graphic Design dello Iaad di Torino, ed autore dell’immagine di copertina che ha donato al Festival; ed al maestro Antonio La Gamba, che cura tutta la sfera artistica della manifestazione.