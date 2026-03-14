Inaugurata e messa in sicurezza la SP 109 Careri-Canale-Russellina

Si sono conclusi con successo i lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della strada provinciale SP 109 DISM, nel tratto “Careri-Canale-Russellina”. Un intervento lungamente atteso dalla comunità locale, programmato e realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria a seguito di specifici sopralluoghi dell’allora sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà insieme al vicesindaco Carmelo Versace, delegato alla Viabilità, e al consigliere metropolitano Domenico Mantegna. L’opera risolve in via definitiva le criticità idrogeologiche che avevano reso l’arteria impraticabile per anni, creando notevoli difficoltà ai Comuni di Bovalino, Careri e Benestare.

Il tratto stradale in questione, situato in località Canale a cavallo tra i Comuni di Benestare e Careri, rappresenta uno snodo viario primario per il collegamento dell’abitato interno con i comuni a valle e con la Statale Ionica 106. La strada era caduta in disuso a causa di gravi cedimenti del versante e movimenti franosi. Le indagini tecniche preliminari avevano individuato la causa principale nel sistema inefficiente di smaltimento delle acque piovane che, infiltrandosi nel terreno argilloso, comprometteva la stabilità della carreggiata e delle vecchie opere di sostegno.

Con un investimento complessivo di 800.000 euro, il progetto ha puntato a una soluzione strutturale definitiva per contrastare il dissesto idrogeologico. I lavori principali hanno riguardato il consolidamento strutturale, è stata realizzata una imponente paratia di pali trivellati (diametro 800 mm) per sostenere la scarpata di valle e arrestare i movimenti franosi.

E’ stato completamente riprogettato e costruito un nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche. Questo ha incluso la realizzazione di nuove cunette in calcestruzzo, pozzetti di raccolta e un sistema di tubazioni che convoglia le acque verso lo scolo naturale a valle, impedendo che danneggino la struttura stradale. È stato inoltre ricostruito un tombino scatolare carrabile. Il corpo stradale è stato interamente demolito e ricostruito con nuove pendenze (livellette) per favorire il deflusso dell’acqua. Lungo il tratto sono state installate nuove barriere di sicurezza stradale (guardrail) di ultima generazione (tipo H2 bordo ponte) e un muretto di protezione lato monte. Alla cerimonia di riapertura del tratto stradale hanno partecipato diversi amministratori locali, tra cui il sindaco di Careri, Giuseppe Caminiti, rappresentanti delle forze dell’Ordine, della Curia vescovile di Locri-Gerace, i rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori e numerosi cittadini.

“La conclusione di questo cantiere non è solo un’opera pubblica portata a termine, ma la restituzione di un diritto alla mobilità sicura per i cittadini di Careri, Bovalino e Benestare. L’intervento, complesso per la natura dei luoghi, dimostra l’attenzione dell’Ente metropolitano verso la manutenzione del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Ringraziamo tutto il settore Viabilità della Città metropolitana, guidato dal dirigente, Lorenzo Benestare, il Rup che ha seguito l’opera, Tito Misefari, l’impresa e le maestranze. Anche in questo caso il nostro impegno, legato anche all’individuazione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento, NextGeneration EU, è sempre proteso alla realizzazione di interventi capaci di restituire al territorio servizi sempre più sicuri. La viabilità è uno dei settori più coinvolgenti del nostro Ente che garantisce il diritto alla mobilità per i giovani, studenti, le famiglie, i lavoratori, per chi ha necessità sanitarie. Siamo quindi soddisfatti del lavoro concluso che fa tornare alla normalità migliaia di cittadini”. Così in una dichiarazione congiunta il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace e il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna. Nel corso degli interventi istituzionali è stato comunicato, inoltre, l’imminente riattivazione del servizio di traposto locale a supporto della popolazione dei tre Comuni.