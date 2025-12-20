Taurianova, domenica l’inaugurazione della nuova sede del Pd dopo il congresso del circolo “W. Schepis” alla presenza del senatore Irto

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia l’inaugurazione della nuova sede del Pd di Taurianova, in programma domenica 21 dicembre, alle ore 10.30, in via Gradisca 7, a conclusione del congresso del circolo intitolato a “W. Schepis”.

Il congresso, conclusosi venerdì, ha rappresentato un importante momento di partecipazione democratica e di rilancio dell’attività politica sul territorio e ha portato all’elezione di Enzo Borgese, architetto e insegnante, quale nuovo segretario del circolo. Borgese è da anni impegnato in politica, con esperienze maturate nel movimento laburista e successivamente negli organismi locali dei Democratici di Sinistra.

Insieme al segretario sono stati eletti componenti del direttivo Francesca Schepis, Giuseppe Laganà, Giacomo Larosa e Raffaele Loprete. Su proposta del neoeletto segretario, l’assemblea congressuale ha inoltre proclamato Franco Schepis presidente del circolo, con voto unanime dei presenti.

L’inaugurazione della nuova sede sarà introdotta dallo stesso Enzo Borgese, segretario del circolo “W. Schepis”.

Previsti anche gli interventi di Peppe Panetta, segretario provinciale della Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, di Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria e di Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Partito Democratico.

L’apertura della nuova sede rappresenta un passaggio significativo per rafforzare la presenza del Partito Democratico a Taurianova, restituendo alla comunità uno spazio stabile di confronto, partecipazione e iniziativa politica, in linea con il lavoro di radicamento territoriale portato avanti dal Pd nell’area metropolitana.