Chiusure notturne dei serbatoi idrici a Reggio Calabria, vertice Comune-Sorical a Palazzo San Giorgio

I rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria hanno incontrato i referenti territoriali di Sorical, la società regionale che gestisce le risorse idriche calabresi, per lavorare in maniera congiunta a un ulteriore adeguamento delle chiusure notturne dei serbatoi che riforniscono diverse aree della città.

Gli orari delle interruzioni programmate sul territorio cittadino sono stati resi noti nei giorni scorsi dalla stessa Sorical, ma i vertici dell’Amministrazione comunale hanno verificato con i tecnici della società regionale la possibilità di mettere in atto alcune modifiche agli orari comunicati per alleviare i disagi della popolazione considerando, al contempo, le esigenze tecniche che sottendono al raggiungimento della pressione necessaria per il riempimento e l’entrata a regime dei serbatoi idrici.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale hanno partecipato alla riunione operativa, tenutasi a Palazzo San Giorgio, il capo di gabinetto Antonio Ruvolo, il consigliere delegato Franco Barreca e il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra. Per Sorical erano presenti all’incontro l’ingegnere Massimo Macrì, responsabile del distretto 6, e il geometra Francesco Berna, responsabile reti di Reggio Calabria.

Comune e Sorical continuano a collaborare con l’obiettivo di affrontare concretamente le difficoltà ataviche della città e di addivenire nel breve periodo a una soluzione condivisa per il periodo di maggiore criticità. L’Amministrazione comunale, in attesa di comunicare i nuovi orari delle interruzioni programmate, invita i cittadini a un consumo responsabile dell’acqua anche alla luce degli strumenti di controllo del territorio messi in campo da Sorical.