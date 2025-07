Incendi boschivi, Parco Nazionale dell’Aspromonte: attivata la rete di prevenzione per l’estate 2025

“La prevenzione è la chiave per proteggere il nostro Aspromonte – sono le parole del Commissario Straordinario Renato Carullo -. Se è essenziale intervenire con rapidità per spegnere le fiamme, è altrettanto fondamentale agire prima, creando le condizioni per ridurre al minimo il rischio che si verifichino. Un monitoraggio costante, una rete di sorveglianza organizzata e la collaborazione tra istituzioni e comunità locali, sono strumenti fondamentali per tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza dei cittadini”.

Con questa azione l’Ente Parco rinnova il proprio impegno concreto e operativo per la salvaguardia del patrimonio naturale aspromontano, promuovendo una strategia partecipata, responsabile e radicata sul territorio.