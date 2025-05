Vertenza Life Project, Sul Reggio Calabria: “Fare luce su stipendi non pagati”

“Il SUL ha chiesto a Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza di verificare se l’Azienda Cooperativa Life Project rispetti le leggi avendo accumulato 7 mensilità non erogate. Saremmo, inoltre, curiosi di capire se la gestione delle opposizioni ai decreti ingiuntivi delle dipendenti, seppur nel rispetto delle norme, non configuri una deliberata e reiterata volontà di protrarre quanto più possibile i termini per il pagamento del macroscopico debito accumulato nei confronti delle lavoratrici e se la scelta di liquidare alcune mensilità ad alcune e ad altre no non testimoni di atteggiamento antisindacale e di mobbing.

Il SUL ha anche chiesto alla stazione appaltante, il Comune di Reggio Calabria, di verificare se gli atteggiamenti e i comportamenti dell’Azienda siano compatibili con il capitolato d’appalto che ha concesso a Domicare di assumere il servizio e di darlo sostanzialmente in subappalto a Life Project.

Il SUL prende atto dei comportamenti aziendali che non aprono a nessuna soluzione condivisa tentata o possibile, applicano una sorta di black out nelle comunicazioni con il sindacato e proseguono in un comportamento dilatorio, arrogante e discriminatorio indifferenti alle difficoltà di dipendenti che prestano servizio a persone anziane in difficoltà e che, per prestare un servizio di tale delicatezza, non solo non ricevono il giusto stipendio ma sono anche costrette alle spese di spostamento per giungere al domicilio della persona assistita.

Il SUL invita l’Ispettorato del Lavoro e la Guardia di Finanza ad eseguire rapidamente i controlli richiesti e a dare comunicazione al sindacato delle eventuali irregolarità e il Comune perché chiarisca se ritardi nei pagamenti, subappalto di fatto e altre violazioni contrattuali e di legge siano compatibili con le norme che regolano questo appalto di servizi”.

E’ quanto si legge in una nota del segretario generale del SUL Reggio Calabria.