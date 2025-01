Tra Parola e Arte: A Taurianova la Presentazione del Libro di Teodolinda Coltellaro

In una sala gremita della Biblioteca Antonio Renda, lo scorso 11 gennaio, un pubblico attento e partecipe ha accolto con grande interesse il piacevole incontro di presentazione del libro “Sulle vie della critica d’arte – Compendio di un cammino nello spessore interpretativo della parola” di Teodolinda Coltellaro.

L’incontro, inserito nel calendario di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024 e organizzato dalla Fondazione Cesare Berlingeri ETS, si è aperto con i saluti istituzionali dell’assessore all’Istruzione Angela Crea, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, di Cristina Berlingeri per la Fondazione Cesare Berlingeri ETS e dell’editore Michele Falco.

Il dialogo tra l’autrice e il maestro, reso particolarmente vivo e profondo dalla loro lunga conoscenza e stima reciproca, ha permesso di esplorare il contenuto del libro con naturalezza e passione, trasformando il confronto in un momento di intensa condivisione intellettuale ed emotiva.

Durante l’evento, il volume è stato analizzato e attraversato nella sua densa sostanza tematicadall’autrice e dal maestro Cesare Berlingeri, sollecitati opportunamente da puntuali domande della coordinatrice Giovanna Villella.

Il contenuto del libro è divenuto luogo fecondo di contaminazioni affascinanti tra i saperi, con rimandi evocativi alle declinazioni creative ed esperienziali dei due relatori, offrendo spunti di riflessione che hanno attratto e coinvolto i presenti. In fondo, i diversi saggi di cui si compone il libro, pur non trattando specifici argomenti d’arte, propongono costanti riferimenti trasversali all’arte contemporanea. In essi l’autrice ha indagato le pieghe semantiche della parola, esplorandone le infinite possibilità comunicative, in cui il pensiero critico trova possibilità inesplorate di articolazione speculativa e di scrittura.

Il maestro Cesare Berlingeri ha sottolineato come “Il libro di Teodolinda Coltellaro è un viaggio straordinario tra parola e pensiero, un’opera che, come l’arte, scava nel profondo per portare alla luce le molteplici verità dell’essere umano. La parola, in questo libro, diventa viva, carica di spessore e significato, come le pieghe di una tela che racchiudono infinite possibilità di visione. Nella densità dei suoi spessori significanti, la parola diventa, per l’autrice del libro, strumento d’indagine essenziale su cammini che conducono alla verità, “alle molteplici verità- come la stessa Coltellaro scrive – in cui il dire del linguaggio si nutre di rapporti complessi che affondano nella verità del singolo e nelle sue infinite trame relazionali col mondo”.

Note Biografiche

Teodolinda Coltellaro è critico d’arte, curatore e scrittrice. Ha contribuito alla nascita e alla crescita qualitativa del Museo Civico di Taverna. Già componente del Comitato Scientifico del museo MARCA di Catanzaro a partire dalla sua

istituzione, nel 2009, fino al 2022 e per lo stesso museo è stata direttore della collana editoriale “Quaderni del Marca”. E’ cofondatrice e componente di redazione del magazine d’arte contemporanea “Artalkers”. Collabora con riviste e periodici, culturali e di arte contemporanea. Il suo lavoro di critico è documentato in biblioteche e archivi museali nazionali e internazionali tra cui: Centre G. Pompidou, Fondazione Quadriennale Nazionale di Roma, Triennale di Milano, Musei Civici di Torino, Museo Castello di Rivoli, ASAC Biennale di Venezia. Ha curato innumerevoli cataloghi e mostre per istituzioni museali italiane e straniere. Ha al suo attivo pubblicazioni di saggistica, critica e analisi sociale dell’arte.