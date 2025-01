IAM Gioia Tauro, i sindacati: rinnovato l’accordo sindacale sul welfare per i lavoratori

“Mentre la messa a terra della riforma del Servizio Idrico Integrato prosegue in tutta la sua complessità e variabilità, per la IAM, azienda leader nel comparto depurativo Calabrese, il punto fermo rimangono lavoratrici e lavoratori. E’ di pochi giorni fa, la sottoscrizione del rinnovo dell’accordo collettivo sul Welfare aziendale tra la IAM (Iniziative Ambientali Meridionali), che ha in gestione l’impianto depurativo degli agglomerati di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Campo Calabro e Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando e di tanti altri comuni, situato nei pressi del porto Gioia Tauro, di proprietà ed in concessione dal CORAP, e le Organizzazioni Sindacali di categoria e le RSU Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

L’ennesimo accordo, che riconosce 1400 euro a testa ad ogni lavoratore, che intende confermare e valorizzare due aspetti fondamentali. La centralità dei lavoratori da un lato e le relazioni sindacali dall’altro, quale strumento per favorire il superamento di criticità e presupposto fondamentale attraverso il quale dare riscontro alle richieste dei lavoratori e riconoscerne l’apporto professionale per il raggiungimento dei risultati aziendali e per questa ragione la garanzia di un servizio pubblico essenziale fondamentale per la collettività. Un risultato affatto scontato, del cui raggiungimento intendiamo riconoscere apprezzamento verso il management aziendale, a maggior ragione se ricondotto ad una situazione economico finanziaria certamente segnata dall’impennata dai crescenti prezzi delle materie prime ed all’incertezza dovuta principalmente alla riforma del servizio idrico regionale che, ad eccezione dell’ultima, non favorendo finora proroghe della concessione per non più di un anno, non consente di ragionare di prospettive industriali a lungo termine.

Siamo convinti sostenitori che la produttività e la competitività delle imprese passi dalla valorizzazione delle risorse umane, valorizzando la contrattazione di secondo livello. Un approccio che la IAM, ha inteso recepire e che, nel rispetto delle rispettive prerogative, trova spazio in accordi come quello appena sottoscritto.

Confidiamo e siamo sicuri che lo spirito proattivo che caratterizza le relazioni sindacali con questa importante impresa operante in Calabria sul comparto della depurazione regionale, continuerà a trovare spazio nel prosieguo del percorso”.

E’ quanto si legge in una nota dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.