La Farmacia Pellicanò Reggio Bic trionfa a Sassari: una vittoria sudata e memorabile

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic torna da Sassari con una vittoria che entra di diritto tra le più importanti della stagione. Una partita combattuta fino all’ultimo secondo, con un quarto quarto memorabile che ha sancito il successo della squadra reggina in una sfida dall’alto valore emotivo e sportivo.

“È stata una partita assurda, ma lo sapevamo. Per Sassari, come per noi, era uno scontro da dentro o fuori”, ha commentato Ivan Messina, sottolineando quanto la corsa al quarto posto sia agguerrita, con Giulianova e Sassari dirette concorrenti. “Sapevamo che avremmo trovato una squadra diversa tatticamente rispetto all’andata, con Ghione e due lunghi a disposizione. Questo ci ha messi in difficoltà soprattutto nei primi due quarti”, ha aggiunto.

La partita, infatti, è iniziata in salita per la Reggio Bic, con una certa tensione che ha contraddistinto il primo quarto. Tuttavia, con il progredire dell’incontro, la squadra ha saputo reagire: “Abbiamo vinto il secondo, il terzo e soprattutto il quarto quarto, dimostrando grande lucidità mentale. Ci sono stati momenti particolari, come quando pensavamo che la partita fosse già finita, ma poi è arrivato quel secondo in più e i liberi di ‘Baz’. Emotivamente è stata una sfida lunga, ma siamo riusciti a portarla a casa”.

Verso Giulianova: un altro scontro cruciale

Se la vittoria contro Sassari era cruciale, ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida contro Giulianova, un altro tassello fondamentale nella corsa ai play-off scudetto. La partita, che si giocherà sabato in casa, rappresenta un’ulteriore opportunità per consolidare il quarto posto e per scrivere un nuovo capitolo nella storia della Reggio Bic.

“La partita contro Giulianova sarà altrettanto importante, ma con la differenza che giochiamo in casa. Questo ci dà un piccolo vantaggio, perché sappiamo che davanti al nostro pubblico riusciamo a dare qualcosa in più”, ha spiegato Messina. “La vittoria a Sassari è stata fondamentale anche per questo: ci ha dato quella dose di autostima che forse ci mancava nelle trasferte”.

L’Amicacci Giulianova arriva a Reggio Calabria forte del successo contro Padova e con la consapevolezza che anche per loro la sfida di sabato sarà decisiva. “Speriamo di portare a casa anche questa vittoria”, ha concluso Messina, carico e pronto per un nuovo scontro all’ultimo respiro.

Un pubblico decisivo

Il supporto del pubblico reggino giocherà un ruolo fondamentale in questa nuova sfida. L’obiettivo è chiaro: consolidare il quarto posto e continuare a sognare i play-off scudetto. La Farmacia Pellicanò Reggio Bic ha dimostrato di avere le qualità per competere ai massimi livelli, ma ora è il momento di confermare quanto di buono fatto finora.

L’appuntamento è quindi sabato alle ore 15 al Palacalafiore per assistere ad un match che già si preannuncia spettacolare.