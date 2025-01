Asd Città di Siderno: “Costretti a giocare altrove”

Come previsto siamo arrivati al punto che, purtroppo, tutti aspettavamo arrivasse: quello di non avere un campo in condizioni minime per disputare un incontro di calcio.

Le avverse condizioni meteo di questi giorni e quelle previste per il fine settimana ci hanno costretto, nostro malgrado, a ricercare un nuovo impianto sportivo per disputare la prossima importante gara contro una diretta contendente per la zona play off.

Con amarezza comunichiamo ai Sidernesi ed ai tifosi che saremo costretti ad utilizzare un altro campo, probabilmente il Ninetto Muscolo di Roccella, con non poche spese aggiuntive.

Non vogliamo fare alcuna polemica con nessuno ma pubblicamente annunciamo che i costi per questo cambio dí programma saranno detratti dalla cospicua tariffa comunale per l’utilizzo dello stadio comunale “Filippo Raciti”