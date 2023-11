Melito Porto Salvo (RC), Ancadic: “Alla rotatoria di Pilati lavori incomprensibilmente fermi”

“Facciamo seguito alla richiesta d’intervento del 20 giugno 2023 per rappresentare che i lavori della costruzione della rotatoria di Pilati sono inspiegabilmente ancora fermi. Ciò reca disagi e potenziali pericoli ai cittadini soprattutto agli abitanti della frazione di Pilati che sono costretti a fare uso del pericoloso bivio sito nella rotatoria progettata dalla spettabile ANAS.

Potenziale pericolo e disagi non solo in capo ai cittadini ma anche per le attività commerciali e per i fruitori delle stesse giacché il ponte di Pilati è stato chiuso al traffico perché sarebbe a rischio crollo, quindi come indicato anche dalla segnaletica orizzontale situata sulla Ss 106 i conducenti dei veicoli dalla via Pilati per immettersi sulla Ss 106 in direzione Reggio debbono recarsi al Bivio di Saltolavecchia situato a circa due chilometri direzione Sud e ritornare sulla 106, consegue che molti conducenti di veicoli disattendendo la segnaletica stradale situata all’uscita della via Pilati indicante “obbligo di proseguire dritto” verso Sud effettuano immissioni pericolose sulla 106 in direzione Reggio, ne deriva un maggiore rischio di incidenti stradali specialmente col buio.