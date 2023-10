Silvana Ferraro nuova presidente della Fidapa di Siderno

Nel corso dell’assemblea delle socie Fidapa di Siderno, si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne tra il Direttivo presieduto da Cinzia Lascala e quello nuovo, del biennio 2023/2025, sotto la presidenza di Silvana Ferraro.

In una atmosfera di cordialità e armonia, le socie hanno ascoltato il discorso della past presidente, Cinzia Lascala, che ha ringraziato tutte per l’affetto e la collaborazione ricevute, tratteggiando le attività svolte nel biennio 2021/2023, e da ultimo la partecipazione alla Rete delle Donne della Magna Grecia, e le numerose occasioni d’incontro e confronto con socie Fidapa del Distretto Sud Ovest e di tutta l’Italia. Una menzione particolare è stata dedicata in ricordo della compianta avv. Patrizia Pelle, socia storica della Sezione nonché Presidente del Distretto Fidapa Sud Ovest (Campania-Calabria), il suo motto “Rispetto, Unione, Armonia” ha contraddistinto l’intero percorso associativo della sezione e del distretto.

A sua volta, Silvana Ferraro, eletta da poco presidente del nuovo biennio, ha tracciato brevi linee di programmazione, sulla scia di quanto è stato realizzato e del nuovo tema nazionale. Di organizzeranno presentazioni di libri e si riprenderanno le tradizionali manifestazioni del “Dolce di Natale” e del “Concorso di Pittura estemporanea”, collaborando con altre Associazioni; un’attenzione particolare sarà rivolta alle nuove socie e alle loro doti da valorizzare. Infine ha presentato a una a una le componenti del nuovo Direttivo, nelle persone di Angela Giampaolo- vice presidente, Rita Commisso -tesoriera, Maria Concetta Ardesia – segretaria, augurando a tutte un biennio proficuo e dinamico.

La serata si è conclusa con le consuete foto ricordo, omaggi floreali, scambio di auguri, ringraziamenti vari, gustazioni conviviali. Un omaggio speciale della Fidapa di Siderno è stato consegnato alla past presidente Cinzia Lascala: un bracciale realizzato a mano dalle jewellery designers e orafe Milena e Sonia Trapasso, anch’esse socie della sezione.