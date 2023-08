Villa San Giovanni: il 3 settembre incontro con la cittadinanza sul parcheggio di via Mazzini

Domenica 3 settembre alle ore 19 in Piazza Immacolata, come già anticipato dopo la delibera con cui la giunta ha approvato il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per la realizzazione del parcheggio in via Mazzini, il gruppo consiliare “Città in movimento”, assieme al gruppo di lavoro guidato dal responsabile dell’ufficio tecnico Settore lavori pubblici, qualità urbana ed ambientale arch. Salvatore Foti, incontrerà la comunità.

Sul primo atto di progettazione del parcheggio di via Mazzini, intendiamo aprire quel ‘dibattito pubblico’ (normato dal nuovo codice soltanto per le opere prioritarie) e che quest’Amministrazione userà come modus operandi per un percorso costante di partecipazione.

Domenica parleremo dei progetti del quartiere Immacolata (oltre l’area di parcheggio, la costruzione dell’asilo nido e la riqualificazione dell’ex Isa), poi lo faremo per quelli previsti a Porticello, Cannitello e Pezzo. Un metodo già sperimentato per il ripascimento di Cannitello e che intendiamo portare a consuetudine.

Tutta la comunità sarà chiamata al confronto con i tecnici sull’idea progettuale al fine di presentare proposte, adattamenti e/o modifiche, ovviamente tecnicamente poi al vaglio degli stessi progettisti.