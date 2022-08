Il coordinatore di Forza Italia di Villa San Giovanni, Siclari, solidale con il deputato Cannizzaro

“Sgomento, sdegno e preoccupazione sono i sentimenti che pervadono il nostro stato d’animo sin dai primi minuti dalla bruttissima notizia dell’attentato a scopo intimidatorio subito dall’Onorevole Francesco Cannizzaro, coordinatore provinciale di Forza Italia.

Pertanto nella qualità di coordinatore e vice coordinatore cittadino del partito ed a nome anche del gruppo consiliare Villa in Comune esprimiamo la massima solidarietà e la vicinanza all’Onorevole Cannizzaro come rappresentante delle Istituzioni oltre che come amico e politico vicino alle istanze del territorio Calabrese ed in particolare a quelle della nostra Provincia.

Ci rattrista leggere di simili atti intimidatori che, a poche ore dalla conferma del parlamentare azzurro quale candidato nel collegio alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, cercano di destabilizzare l’avvio della campagna elettorale e soprattutto determinano preoccupazione in tutti noi, nella serenità dell’Onorevole Cannizzaro, di tutta la sua splendida famiglia, dei suoi collaboratori e di tutta la sua squadra che si approccia ad affrontare questa “sfida elettorale” con il solito grande impegno e con la determinazione che contraddistingue da sempre l’autorevole presenza dell’Onorevole Cannizzaro sul territorio.

Siamo convinti che, oltre alla immediata condanna del gravissimo gesto, la presenza di tutti Noi già da stamattina e di tantissimi altri amministratori e politici di diversi partiti alla segreteria dell’Onorevole Cannizzaro, oggetto del gesto intimidatorio, assieme alla fondamentale attività degli organi inquirenti e della magistratura, rappresentano l’argine fondamentale per poter fare in modo che simili atti non abbiamo più a ripetersi nella consapevolezza che tutto ciò non possa in alcun modo scalfire la presenza autorevole dell’Onorevole Cannizzaro anche in considerazione dell’importante lavoro svolto durante l’ultima legislatura in seno alla Camera dei Deputati in favore del territorio calabrese, così come riconosciuto dallo stesso partito di Forza Italia con la riconferma della candidatura nonostante il pesante taglio del numero dei parlamentari per effetto della normativa vigente.

All’Onorevole Francesco Cannizzaro, alla sua famiglia ed a tutti i suoi diretti collaboratori pertanto vanno i nostri sentimenti di affetto e stima e la massima solidarietà e vicinanza affinché sin da subito possano riprendere il percorso politico e istituzionale con maggiore slancio e fiducia nei confronti dei tanti cittadini che da sempre riconoscono l’impegno ed il lavoro dell’Onorevole sul territorio con la consapevolezza che il lavoro incessante delle forze dell’ordine possa portare all’individuazione dei colpevoli del gravissimo atto di cui questa nostra Regione avrebbe fatto piacevolmente a meno.

Forza Francesco Cannizzaro, siamo tutti accanto a Te”. Lo afferma in una nota il Coordinatore di Forza Italia di Villa San Giovanni, Daniele Siclari.