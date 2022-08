Dalla Lega di Gioia Tauro solidarietà al deputato Cannizzaro

“Piena ed incondizionata solidarietà e vicinanza all’on. Francesco Cannizzaro ed ai suoi collaboratori per il vile atto intimidatorio della scorsa notte.

Un fatto gravissimo, scellerato, che condanniamo senza appello e con riferimento al quale auspichiamo che la magistratura faccia al più presto chiarezza così da riportare in questa campagna elettorale, in vista del voto del prossimo 25 settembre, le giuste condizioni di serenità e democrazia”. Lo afferma in una nota il Referente Lega-Piana di Gioia Tauro, Renato Bellofiore.