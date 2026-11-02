Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina in occasione del 4 novembre

Al fine di consentire lo svolgimento delle cerimonie in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” – 4 novembre 2026 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta su piazza Umberto I e su via Monsignor Pietro Raimondi, dalle ore 23:00 del giorno 3 novembre 2026 fino alle ore 14:00 di giorno 4 novembre 2026;
– l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare su piazza Umberto I e su via Monsignor Pietro Raimondi, dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del giorno 4 novembre 2026.