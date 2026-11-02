Messa in sicurezza di Via Carlo V e Pianicello: Palaia commenta l’annuncio del sindaco Fiorita. “Ora al via la fase operativa per tutelare abitazioni e residenti”

All’indomani dell’annuncio del sindaco Nicola Fiorita relativo allo sblocco dei fondi per il dissesto idrogeologico, la consigliera comunale Daniela Palaia interviene per sottolineare le ricadute pratiche degli interventi previsti tra Via Carlo V e il quartiere Pianicello. «Le parole del sindaco confermano un passaggio fondamentale per la stabilità del nostro territorio – dichiara Daniela Palaia, delegata alla Valorizzazione del Centro storico –. Più che il dato economico, ciò che conta per la nostra comunità è la ricaduta diretta in termini di sicurezza e vivibilità. L’intervento sul costone di Via Carlo V non sarà un’opera tampone, ma il consolidamento definitivo di un versante fragile, capace di garantire la tenuta di tutte le strutture e le abitazioni del Pianicello». «Dopo la notizia delle risorse destinate dalla Protezione Civile – aggiunge la consigliera – l’attenzione si sposta ora sulla concretezza dei passaggi successivi: la stipula della convenzione e l’avvio della progettazione. Sarà fondamentale proseguire il percorso di ascolto e confronto con il comitato di quartiere del Pianicello, la cui collaborazione continua a essere preziosa per accompagnare un’opera che restituirà serenità a decine di famiglie e garantirà la sicurezza di un’arteria di collegamento cruciale per la città capoluogo di regione».