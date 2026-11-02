La storia di Rossano torna protagonista al Circolo Culturale rossanese tra cultura, musica e ricordi speciali

Sala piena e bellissima atmosfera per l’ultimo incontro di storia cittadina, proposto dal Circolo Culturale Rossanese per continuare a riscoprire le meraviglie del nostro territorio. Ormai è chiaro: più si scava nel passato di questa città, più cresce la voglia di scoprirne i segreti.

A dare il via alla serata è stato il Presidente del Circolo Culturale, Antonio Guarasci, che ha introdotto e coordinato l’evento. Prima di entrare nel vivo, il Presidente ha voluto dedicare un ricordo affettuoso a Gegè Nastasi e Luigi Caracciolo, due grandi rossanesi scomparsi di recente. Due persone che hanno amato profondamente la loro terra, raccontandola nei loro scritti e partecipando tantissime volte alla vita del Circolo.

Il testimone è poi passato al relatore della serata, il Dott. Tonino Caracciolo (già sindaco della città, stimato professionista e rossanese autentico). Caracciolo ha incantato il pubblico parlando di “Rossano rifugio sicuro ed inespugnabile. Le pietre raccontano:”, un tema affascinante tratto dal suo ultimo libro, che svela l’anima del nostro centro storico e la sua antica funzione di fortezza.

Ma non è stata solo una serata di racconti. C’è stata anche tanta emozione grazie alla musica. Per la terza volta in un mese, infatti, ha fatto sentire la sua voce il prezioso pianoforte storico della sala, rimesso a nuovo lo scorso 26 settembre. A farlo cantare ci ha pensato il Dott. Paolo Savoia, che al pianoforte e alla voce ha regalato splendidi intermezzi musicali che hanno toccato il cuore di tutti i presenti.

Il viaggio nella storia di Rossano continua , Il prossimo appuntamento è per venerdì 6 novembre alle ore 18:00: ci sarà Mario Massoni a relazionare su “Frammenti di storia rossanese: Luoghi, persone e avvenimenti”. Un altro incontro da non perdere per chi ama la nostra città e la sua identità millenaria.