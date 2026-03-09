Giornata Mondiale del Rene – UNARMA promuove la campagna di prevenzione presso l’Ospedale di Crotone

Nella mattinata odierna il Vice Segretario Generale Provinciale di Crotone del sindacato dei Carabinieri UNARMA, Amilcare Scerra, si è recato presso il reparto di Nefrologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove ha incontrato il Prof. Dott. Giuseppe Coppolino, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi, ed i Dirigenti Medici, Dott.ssa Sara Pugliese e Dott. Davide Mauro , nell’ambito delle attività di sensibilizzazione legate alla Giornata Mondiale del Rene, prevista per il prossimo 12 marzo 2026.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e collaborazione volto a rafforzare la diffusione della campagna di prevenzione dedicata alla salute renale, che vedrà il reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Crotone impegnato in una giornata di screening gratuiti e attività informative rivolte ai Carabinieri, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle attività promosse a livello nazionale in occasione della Giornata Mondiale del Rene, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e favorire una maggiore attenzione verso patologie che, se individuate precocemente, possono essere affrontate con maggiore efficacia.

Scerra dichiara:

«Come UNARMA, sindacato dei Carabinieri, riteniamo fondamentale sostenere e promuovere tutte quelle iniziative che pongono al centro la salute e la prevenzione. In questo caso abbiamo ritenuto doveroso offrire il nostro contributo per diffondere questa importante giornata di sensibilizzazione promossa dal reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Crotone».

Scerra continua:

«La prevenzione rappresenta uno strumento essenziale per tutelare la salute dei Carabinieri e delle loro famiglie. Per questo motivo UNARMA si impegna a diffondere capillarmente questa iniziativa, affinché il maggior numero possibile di colleghi possa partecipare agli screening gratuiti previsti. Si tratta di un’occasione preziosa che merita la massima attenzione».

Scerra conclude:

«Quando si parla di salute non esistono appartenenze o colori sindacali. Per UNARMA la tutela della vita e della salute viene prima di tutto. Per questo invitiamo i colleghi, i loro familiari e tutti i cittadini a partecipare a questa importante giornata di prevenzione».

La collaborazione tra UNARMA, il reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Crotone e l’Azienda Sanitaria rappresenta un esempio concreto di sinergia tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo comune di promuovere la prevenzione e la tutela della salute.

Perché quando si parla di salute non esistono sigle sindacali: esiste solo la prevenzione e la tutela della vita.