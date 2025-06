Crotone, il sindaco Voce: “Auguri a mons. Panzetta neo Vescovo di Lecce”

“A nome personale, dell’amministrazione e dell’intera comunità crotonese esprimo le mie più sentite congratulazioni a S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta per la sua nomina ad Arcivescovo di Lecce.

Mons. Panzetta ha guidato la Diocesi di Crotone – Santa Severina con grande dedizione, saggezza e profondo spirito pastorale.

Abbiamo potuto apprezzare non solo il suo carisma e la sua preparazione teologica, ma anche la sua vicinanza concreta ai bisogni spirituali e sociali della nostra comunità.

Il suo impegno per il dialogo, la cura dei più fragili e la promozione dei valori cristiani ha lasciato un segno profondo nel nostro cuore, nel cuore di tutti i cittadini crotonesi.

L’intera città di Crotone conserva con affetto e gratitudine il ricordo del suo servizio episcopale.

Nel formulargli gli auguri per l’incarico che Papa Leone XIV gli ha affidato sono certo che anche in terra salentina continuerà a essere per la comunità una guida preziosa e luminosa”. Lo afferma in una nota il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.