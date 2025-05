Crotone: Reti ciclabili e percorsi e aree pedonali in ambito urbano per una mobilità sostenibile

Reti ciclabili e percorsi e aree pedonali in ambito urbano per una mobilità sostenibile.

E’ la proposta progettuale che la Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento finalizzata alla realizzazione di infrastrutture multimediali urbane

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

La Giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) per l’intervento che rientra nel Programma Regionale Calabria FESR FSE 2021/2027

Un programma di 4.100.000 euro di cui 100.000 euro di co-finanziamento comunale.

L’intervento prevede la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonale e ciclopedonali per l’interconnessione dei punti principali della città tra cui ospedale, università, tribunale, musei, luoghi di cultura oltre alla installazione di postazioni attrezzate di “Bike sharing”

Nello specifico, inoltre, verranno posti in collegamento i due terminali individuati presso la Stazione Ferroviaria e il terminal autolinee Romano.

I due terminali, attualmente separati dal fiume Esaro e dal torrente Papaniciaro saranno collegati attraverso la realizzazione di due ponti dedicati al transito pedonale e ciclabile protetto e riservato garantendo contestualmente un collegamento intermodale tra la stazione e il terminal autobus.

Nel resto della città in cui sono collegati altri poli, tra cui università, musei, ospedale, è prevista la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e ciclo – pedonali interconnessi.

Inoltre per facilitare ed agevolare l’interscambio modale tra i due terminali (Stazione e Terminal autobus) e la connessione con gli altri poli è prevista la realizzazione di postazioni “Bike sharing” finalizzate a garantire un riduzione sostanziale dei veicoli a combustione a favore dell’utilizzo di mezzi ad emissione zero.

Tra l’altro un progetto che si va ad inserire nell’ambito degli interventi di riqualificazione che sono in corso.

“Un progetto che, se come auspicato verrà finanziato, metterà in interconnessione i punti principali della città. L’obiettivo è quello di favorire la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici e di biciclette. Grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture ciclabili si garantirà una accessibilità diretta a tutti i poli principali presenti in città. Lo scopo è anche quello di ridurre l’utilizzo di mezzi privati per spostarsi in città con il conseguente incremento della mobilità ad emissione zero” dichiara l’assessore Rossella Parise.