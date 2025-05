“Spiagge e Fondali puliti”, al via la campagna di Legambiente: le iniziative a Crotone

“Spiagge pulite? Pinzaci tu”. Al suono di questo slogan, venerdì 9 maggio dalle 09,30 parte la trentacinquesima edizione di “Spiagge e Fondali puliti”, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della Penisola.

Un problema ambientale, legato all’abbandono volontario o al non corretto smaltimento e gestione dei rifiuti, sul quale la campagna vuole accendere l’attenzione, richiamando all’impegno tutti i cittadini e le cittadine, sensibilizzando sull’adozione di stili di vita più sostenibili per la tutela dell’ecosistema marino.

Decine le iniziative in tutta Italia (consultabili sul sito https://www.legambiente.it/campagna/spiagge-e-fondali-puliti/) organizzate dai Circoli di Legambiente, che coinvolgeranno centinaia di volontari e volontarie – tra cittadinanza, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali – equipaggiati di pinze raccogli-rifiuti e guanti, in nome di un mare pulito e libero dalla plastica e rifiuti.

Anche il Circolo Legambiente Crotone, con il patrocinio del Comune di Crotone, e il supporto di AKREA SpA, sarà protagonista con l’evento programmato per venerdì 9 Maggio alle ore 09,30 sul lungomare Crotone, fronte Piazzale Ultras, a cui prenderanno parte volontari e volontarie, cittadini e studenti del Polo Tecnologico Donegani-Lucifero e dell’Istituto Comprensivo A. Rosmini-Giovanni XXIII di Crotone.

“Mozziconi di sigaretta, cannucce, pezzi di plastica, stoviglie usa e getta: sono solo alcuni dei rifiuti che invadono le nostre spiagge ogni anno. Con il nostro appuntamento, e le decine di eventi organizzati da Legambiente su tutto il territorio nazionale e internazionale (nell’ambito della campagna Clean up the Med), riuniamo volontari e volontarie che con un gesto generoso si rimboccano le maniche, contribuendo ad un futuro più sostenibile e a un mare libero dai rifiuti.” dichiarano Rosaria Vazzano e Luigi Labonia.

Non solo spiagge italiane. Legambiente ha a cuore tutto il Mediterraneo e con la trentaduesima edizione della sua campagna internazionale Clean-up the Med, nel grande weekend di mobilitazione (4-6 aprile), organizza insieme a 80 organizzazioni tra scuole, università, hotel, organizzazioni ambientaliste, istituti di ricerca, diving club, numerose iniziative di pulizia delle spiagge e dei fondali in 15 Paesi del Mediterraneo: dalle spiagge di Tabarka e Gabès in Tunisia a quella di Rmod in Marocco, dai litorali e i parchi e riserve in Libano (Tyre Coast Nature Reserve e Abbasiya Beach Nature Reserve) alle spiagge di Libia e Algeria fino al Parque Natural Cabo de Gata-Nijar in Spagna. L’elenco completo: https://www.legambiente.it/campagna/clean-up-the-med/.

