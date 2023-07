In relazione al sondaggio “Governance Poll 2023” pubblicato questa mattina da “Il Sole 24 Ore” relativo al gradimento dei sindaci, a seguito di verifica, si specifica che il gradimento relativo al sindaco di Crotone Vincenzo Voce è del 56% e non come indicato, per un refuso, del 50%, il che lo pone come correttamente indicato nella classifica pubblicata al 27° posto.

Lo comunica, in una nota, il Comune di Crotone.