Maltrattamenti in famiglia: un arresto a Isola Capo Rizzuto

Si è conclusa momentaneamente con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip del Tribunale di Crotone, la vicenda dei maltrattamenti in famiglia che vede coinvolti un iracheno di 40 anni, residente ad Isola di Capo Rizzuto, e l’ex moglie. La donna a maggio ha riferito ai carabinieri di essere stata vittima per anni di maltrattamenti in famiglia, costituiti in condizionamenti psicologici, vessazioni e aggressioni fisiche, ai quali in alcuni casi avrebbero assistito i figli della coppia. L’Autorità Giudiziaria, aveva emesso un primo provvedimento cautelare, a tutela della vittima, che prescriveva il divieto di essere alla persona offesa, comprendente l’applicazione del braccialetto elettronico. Nella stessa serata, tuttavia, i militari hanno sorpreso l’uomo nelle vicinanze dell’abitazione della donna, in violazione del provvedimento del giudice. L’uomo ha continuato a violare le normative, riavvicinandosi all’abitazione. Vista l’inosservanza dei provvedimenti, su disposizione del Giudice, i carabinieri hanno quindi accompagnato l’uomo in carcere. (Adnkronos)