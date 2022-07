Crotone, per la consigliera Cavallo l’Amministrazione non ha più i numeri per andare avanti

“Il dibattito e le fibrillazioni che sono emerse, durante e soprattutto dopo l’ultimo consiglio comunale, sono surreali ed evidenziano un infantilismo politico da parte di alcuni consiglieri di maggioranza.

Le regole della democrazia sono semplici: hai i numeri, fai; non li hai, dimettiti.

Mascherare la crisi della maggioranza prendendosela con chi svolge il ruolo di opposizione, ha dell’incredibile.

L’amministrazione ha in Consiglio numeri risicati e, come durante gli ultimi consigli comunali, per garantire la prosecuzione dei lavori, ha bisogno della presenza in aula di alcuni consiglieri di minoranza.

Il problema è tutto qui!

“Popolo e Identità”, che mi onoro di rappresentare in Consiglio Comunale, ha deciso di abbandonare i lavori all’ultimo Consiglio Comunale perché ritiene sia offensivo nei confronti della città di Crotone l’atteggiamento di un’amministrazione che, a tutti i costi, vuole andare avanti pur non avendo più quella maggioranza naturale e forte, che possa garantire ad un Sindaco di andare avanti senza il sostegno innaturale di parti esterne.

Ritengo che un’amministrazione democraticamente eletta abbia il diritto di portare avanti il suo mandato fino alla scadenza naturale, ma solo allorquando abbia la sua maggioranza piena, cosa che, l’amministrazione Voce, non ha più da tempo”. Lo afferma in una nota Marisa Luana Cavallo, Consigliera Comunale di Crotone Popolo e Identità