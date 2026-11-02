Cittadinanza attiva e solidarietà: il Comune di Cassano All’Ionio sottoscrive una convenzione con l’Istituto “Aletti-Filangieri”

Educare alla legalità, promuovere il senso di responsabilità e offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita e partecipazione alla vita della comunità.

Sono questi gli obiettivi della convenzione sottoscritta tra il Comune di Cassano All’Ionio, rappresentato dal Sindaco Gianpaolo Iacobini, e l’Istituzione Scolastica Polo Tecnico Professionale “Aletti-Filangieri” di Trebisacce, rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof. Alfonso Costanza.

L’accordo disciplina l’attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale destinati agli studenti per i quali le sanzioni disciplinari di sospensione potranno essere convertite, secondo la normativa vigente, in attività di utilità sociale e di riflessione civica presso le strutture comunali.

I ragazzi potranno essere coinvolti, in base alle proprie competenze e al percorso di studi, in attività di supporto all’archiviazione, digitalizzazione del patrimonio documentale e fotografico, cura del decoro urbano e supporto amministrativo e culturale.

Non si tratta semplicemente di una misura alternativa alla sanzione disciplinare, ma di un’occasione educativa e riparativa: trasformare un momento di difficoltà in un’esperienza positiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza, il rispetto delle regole e l’attenzione verso il bene comune.

«Crediamo in una comunità che sappia educare, includere e offrire ai giovani occasioni per comprendere il valore delle proprie azioni. Questa convenzione – sottolineano le assessore all’Istruzione Teresa Lanza e alle Politiche Sociali Rosa De Franco – rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di affiancare al percorso scolastico esperienze concrete di responsabilità, partecipazione e cittadinanza».

Un’intesa che rafforza il rapporto tra amministrazione comunale e istituzioni scolastiche, mettendo al centro i giovani e il loro ruolo nella costruzione di una comunità più consapevole, solidale e attenta al futuro.