Il Sindaco di Roccella Vittorio Zito chiede a Governo e Parlamento una campagna nazionale e procedure semplificate per il voto dei fuori sede

«La legge ha riconosciuto un diritto atteso da anni – ed è

certamente un passo in avanti – ma ha affidato il suo concreto esercizio ad un meccanismo

ferraginoso, che va certamente semplificato, e che rischia di rendere il voto fuori sede non

esercitabile per centinaia di migliaia di studenti e lavoratori per le prossime elezioni politiche. Per

questo si dovrebbe valutare, per il solo primo anno di applicazione, una finestra straordinaria per

presentare la domanda oltre il 31 dicembre e fino al 45esimo giorno antecedente la data del voto».

Lo dichiara il Sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, che annuncia una campagna di

informazione e di mobilitazione e rende note le iniziative intraprese dal suo Comune.

La legge 9 ottobre 2026, n. 180 (art. 8), in vigore dal 24 ottobre, istituisce presso ogni Comune un

elenco degli elettori fuori sede per le elezioni politiche ed europee e per i referendum. Chi è

temporaneamente domiciliato per studio o lavoro in una Regione diversa da quella di iscrizione

elettorale, per almeno nove mesi, deve presentare domanda al Comune di domicilio entro il 31

dicembre di ciascun anno per votare nell’anno successivo; l’iscrizione è annuale. Con la circolare

n. 65 del 15 ottobre il Ministero dell’Interno ha impartito le prime istruzioni ai Comuni. In una catena così lunga, che coinvolge il cittadino, due Comuni, le commissioni elettorali e il

Ministero, basta un anello debole perché il diritto non si eserciti: un avviso non pubblicato, un

riscontro in ritardo tra due uffici, una scadenza ignorata. E i numeri dicono che il rischio è concreto.

Nella sperimentazione per gli studenti alle europee del 2024 presentarono domanda poco meno di

24mila studenti, a fronte di una platea potenziale di centinaia di migliaia, e molti, raccontarono le

associazioni, non ne sapevano nulla. Oggi la platea è molto più ampia: comprende anche i lavoratori

fuori sede, che alcuni stimano in oltre due milioni, e chi è lontano da casa per cure o assistenza.

A questo si aggiungono i tempi: tra l’entrata in vigore della legge e la scadenza del 31 dicembre

passano poco più di due mesi, comprese le festività. Per chi è già fuori sede a fine anno il termine

ordinario è quello, e chi lo perde rischia di restare escluso dal voto del 2027.

Si poteva probabilmente gestire diversamente la questione, e lo si dovrà certamente fare nel futuro.

Semplificare il meccanismo, ad esempio con una domanda telematica unica a livello nazionale, lo

scambio automatico dei dati tra le anagrafi al posto dei riscontri da Comune a Comune, una

iscrizione con validità pluriennale e rinnovo semplificato. Intanto, considerando l’importante

appuntamento del 2027, si potrebbe valutare, per il solo primo anno di applicazione, una finestra

straordinaria per presentare la domanda oltre il 31 dicembre ed entro il 45esimo giorno dalla data

delle elezioni.

Le tre note del Sindaco

Per rimuovere gli ostacoli, il Sindaco ha scritto a tre soggetti che possono raggiungere in tempo gli

studenti e i Comuni. A ciascuna nota è allegata una guida informativa messa a disposizione senza

vincoli.

Alla Conferenza dei Rettori (CRUI), alla Presidente Laura Ramaciotti, il Sindaco chiede di:

• diffondere la comunicazione agli Atenei associati, perché diano rilievo alla scadenza del 31

dicembre su portali, newsletter, canali social, app e sportelli informativi; • coinvolgere le rappresentanze studentesche e gli uffici per il diritto allo studio, con

comunicazioni mirate agli studenti fuori sede;

• agevolare il rilascio del certificato di iscrizione da parte delle segreterie studenti, online e

senza attese, con una dicitura che ne chiarisca l’uso per l’iscrizione nell’elenco dei fuori sede;

• indicare un referente e predisporre una pagina informativa unica che rimandi agli avvisi dei

Comuni sede degli Atenei.

Al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), presso il Ministero dell’Università

e della Ricerca, il Sindaco chiede di:

• diffondere la guida per gli studenti ai rappresentanti negli Atenei e alle organizzazioni

studentesche, anche attraverso i canali del Consiglio;

• portare la questione al Ministero con un parere o una mozione che raccomandi agli Atenei

un’informazione tempestiva e capillare e il rilascio rapido, anche online, del certificato di

iscrizione;

• sollecitare la CRUI e le Università a pubblicare la scadenza del 31 dicembre sui propri canali;

• indicare un referente con cui il Comune possa coordinare materiali e dubbi degli studenti.

All’ANCI nazionale, al Presidente Gaetano Manfredi e al Segretario Generale Veronica Nicotra,

il Sindaco chiede sei iniziative a sostegno di tutti i Comuni, in particolare di quelli piccoli:

• una nota informativa a tutti i Comuni, con il supporto delle articolazioni regionali, che

richiami la scadenza, l’attivazione immediata dell’elenco e la pubblicazione dell’avviso;

• un vademecum operativo, un modello-tipo di avviso e di modulistica e le risposte ai quesiti

ricorrenti, per alleggerire il carico degli uffici;

• un canale per i riscontri tra Comuni: un elenco dei referenti e delle PEC degli uffici elettorali,

o uno strumento telematico condiviso, per rendere rapidi gli scambi sul possesso

dell’elettorato attivo;

• momenti di formazione per gli uffici elettorali e anagrafici, anche sull’istruttoria delle

domande e sul trattamento dei dati;

• un’interlocuzione con il Ministero dell’Interno per ottenere tempi certi per le circolari

annunciate, strumenti nazionali di semplificazione e automazione e chiarimenti, specialmente

sul limite del 10% nei Comuni sede universitaria e in quelli con forte presenza di lavoratori

non residenti;

• un’azione informativa verso i cittadini, in raccordo con CRUI e CNSU.

Che cosa fa Roccella Jonica

Il Comune ha approvato un atto di indirizzo della Giunta lo scorso 16 ottobre, istituito l’elenco

comunale con un referente e una PEC dedicata, pubblicato l’avviso pubblico e predisposto tre guide

informative, per studenti, per lavoratori e per chi è fuori sede per cure o assistenza. Roccella conta

centinaia di cittadini iscritti nelle proprie liste elettorali ma temporaneamente domiciliati fuori

Regione. Inoltre sarà attivo un punto informativo raggiungibile dai canali social a disposizione dei

propri cittadini che si trovano temporaneamente fuori sede. Che cosa si chiede

• Al Ministero dell’Interno: una campagna informativa nazionale, subito e capillare (tv, radio,

web, Atenei, scuole), le circolari attuative mancanti con tempi certi e uno strumento

telematico nazionale per domande e riscontri tra Comuni.

• All’ANCI e a tutti i Comuni: attivare subito l’elenco, pubblicare l’avviso e garantire risposte

rapide alle richieste degli altri Comuni.

• A Università, CRUI e CNSU: informare gli studenti e rilasciare rapidamente il certificato di

iscrizione necessario alla domanda.