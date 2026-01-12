“E’ l’essere, l'esperienza viva, che determina la coscienza e non, viceversa, la coscienza a originare dal nulla le idee” - Lev Trotsky
Oltre 110mila euro al Comune di Cassano all’Ionio per la transizione digitale e la riorganizzazione dei processi dell’Ente

Il Comune di Cassano All’Ionio ha ottenuto un finanziamento pari a 110.591,57 euro dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del bando “Risorse in Comune”, finalizzato a sostenere il processo di organizzazione amministrativa e di transizione digitale dell’Ente. Le risorse assegnate consentiranno di migliorare la performance complessiva dei servizi pubblici, rafforzando la capacità amministrativa e potenziando l’efficienza dei processi interni.

Tramite l’avviso, nello specifico, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione dei Comuni risorse per: creare spazi che supportino la varietà di attività svolte quotidianamente negli uffici pubblici; potenziare l’efficienza informatica per facilitare la comunicazione tra i membri dei team di lavoro e promuovere metodi innovativi di gestione delle informazioni; valorizzare il capitale umano supportando il miglioramento dell’esperienza lavorativa.

L’intervento mira, soprattutto, a generare benefici diretti per i cittadini, garantendo una maggiore qualità dei servizi offerti e una pubblica amministrazione sempre più moderna, sostenibile e vicina alle esigenze del territorio.

“Una piccola, buona notizia per il nostro Comune – ha commentato il Sindaco Gianpaolo Iacobini che ha comunicato la notizia tramite i suoi profili social ufficiali – c’è anche la nostra Città tra gli enti beneficiari dei contributi legati all’avviso “Risorse in Comune”, l’iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica finanziata dal PNRR – NextGenerationEU. La proposta avanzata nelle settimane scorse dal nostro Ufficio per la Transizione al Digitale, guidato da Luigi Cristaldi, è stata ritenuta meritevole di accoglimento e finanziata con poco più di 110.000 euro. Con i fondi ottenuti sarà ora possibile effettuare investimenti utili a potenziare le infrastrutture digitali, ad acquistare strumenti informatici ed a rendere gli spazi di lavoro più moderni ed efficienti”.

