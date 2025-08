Inclusione, la solidarietà non va mai in vacanza: continua impegno Figli Luna. Ad agosto omaggio all’Achiropita

C’è un mondo di solidarietà straordinaria che non va in vacanza, soprattutto in estate. Anche quest’anno, infatti, i ragazzi del Centro Diurno Il Sorriso hanno partecipato ad un’attività che, alla fine, si è dimostrata essere molto più di una colonia: è stata un viaggio nel cuore della bellezza, della condivisione e dell’inclusione. L’intero mese di luglio, tra il profumo del mare e il calore delle relazioni, per scoprire insieme che la felicità ha il colore dell’accoglienza. Come ogni viaggio che si rispetti, anche questo si è concluso con una grande festa, il pranzo del 1 agosto, tra musica, risate e abbracci, alla presenza dell’assessore comunale alle politiche sociali, Marinella Grillo e del Consigliere comunale Antonio Uva, che hanno scelto di condividere con il gruppo di ragazzi e animatori un momento di convivialità simbolico e prezioso.

LA VOCE DEL CUORE: GRAZIE A CHI RENDE POSSIBILI MIRACOLI QUOTIDIANI

Ogni sorriso che abbiamo visto sbocciare è una vittoria. Ogni emozione condivisa è un seme piantato – racconta con commozione Lorenzo Notaristefano, Presidente della Cooperativa Sociale I Figli della Luna, insieme alla Vicepresidente Marilena Prezzo, al consigliere Francesca Prezzo e ai soci Antonella Celestino, Dora Quadro e Margherita Quadro. Grazie a chi ha creduto ancora una volta in questa magia estiva. E grazie – sottolinea – agli educatori, alle famiglie, agli operatori e a chi, giorno dopo giorno, costruisce ponti di umanità a sostegno di questi ragazzi.

La salute è anche relazione, UN’ESTATE CHE CURA L’ANIMA

Non è solo il mare a curare: sono le piccole conquiste quotidiane, i giochi di squadra, le sfide vinte con coraggio, le mani che si aiutano, le parole che diventano ponti. Così è stata pensata e vissuta la colonia estiva. Come un tempo sospeso – racconta ancora il Presidente – dove ogni ragazzo potesse sentirsi parte di qualcosa di più grande. Perché la salute non è solo fisica, ma è anche relazione, appartenenza, emozione. – I benefici? Tantissimi. Dal miglioramento delle capacità motorie alla stimolazione della creatività, dalla socializzazione alla crescita personale. E tutto questo – precisa – attraverso attività pensate su misura, accessibili, inclusive, capaci di valorizzare ogni unicità.

LA FESTA CONTINUA IN ONORE DELLA VERGINE ACHIROPITA

Dopo il pranzo di fine colonia, l’estate insieme non si è ancora fermata. Fino a domani, giovedì 7, infatti, il Pala Eventi di via Candiano a Rossano Scalo, continua ad ospitare i laboratori per le attività fisiche, per prepararsi al meglio alla breve pausa delle attività di ferragosto. Mentre venerdì 8 agosto, come da tradizione, i ragazzi saranno accompagnati nella Cattedrale della Santissima Achiropita, per partecipare alle celebrazioni in onore della Patrona di Rossano: un momento di fede e comunità che unisce passato, presente e futuro.

Figli della luna non si fermano mai. Laboratori dal 25 agosto

Dal 25 agosto i laboratori ripartiranno con nuove attività, giochi adattati e creatività senza limiti: pesciolini di cartone, gelati dipinti, angurie in 3D, puzzle, karaoke, superball e Ruba Bandiera. Ogni giorno sarà un piccolo spettacolo da vivere insieme. E poi a settembre dove per i ragazzi de Il Sorriso sono in programma tante altre sorprese. Perché – sottolinea l’intero direttivo – I Figli della Luna non si fermano mai: continuano a camminare, a creare, ad amare.

UN’ESTATE CHE NON FINISCE MAI e che resta nel cuore

C’è un’estate che si misura in giorni e un’estate che resta nel cuore. Questa per i ragazzi del Centro Diurno è stata casa, gioco, crescita, scoperta. Un’estate in cui ognuno ha trovato il suo posto nel cerchio, la sua voce nel coro, la sua luce nella luna. E se ci guardiamo indietro – conclude Lorenzo Notaristefano – sappiamo che quello che abbiamo vissuto non è semplicemente passato. È diventato parte di noi.