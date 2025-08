Caloveto (Cs), disposto divieto di transito dei veicoli in Piazza dei Caduti e in Via Rimembranza

Nell’ambito del programma estivo Un’Estate da Vivere Caloveto 2025 promosso dalla Pro Loco e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, e considerato l’aumento del flusso turistico previsto durante il mese di agosto, il Sindaco Umberto Mazza ha firmato un’apposita ordinanza con cui si dispone il divieto di transito dei veicoli in Piazza dei Caduti e in Via Rimembranza, nel tratto compreso tra Piazza dei Caduti e l’intersezione Bivio Bocchigliero, dalle ore 21 fino al termine delle manifestazioni serali, dal 6 al 21 agosto 2025.

SICUREZZA E VIVIBILITÀ PER LA CITTADINANZA

La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei pedoni, favorire lo svolgimento in sicurezza degli eventi culturali e ricreativi e valorizzare l’utilizzo degli spazi pubblici del centro urbano durante il periodo estivo. Il provvedimento limita la circolazione veicolare nelle due aree indicate esclusivamente in orario serale, momento di maggiore affluenza di pubblico.

DEROGHE PER CASI STRAORDINARI

Il divieto non si applica ai mezzi delle forze dell’ordine, residenti, persone con disabilità, personale addetto all’organizzazione degli eventi pubblici o casi documentati di urgenza (come malattia o pronto intervento), purché muniti di regolare autorizzazione.

AVVISO PUBBLICO E CARTELLONISTICA SUL POSTO

La cittadinanza è invitata a consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Caloveto, e ad organizzare in anticipo i propri spostamenti. Verranno apposti appositi segnali di divieto di transito agli ingressi di Piazza dei Caduti e Via Rimembranza. Una copia dell’ordinanza è stata trasmessa agli enti competenti: Stazione Carabinieri di Cropalati, Polizia Locale, Prefettura di Cosenza e Uffici Comunali.