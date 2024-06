A Casali del Manco torna il Gran Festival della Pizza

Dopo il successo della prima edizione, torna il Gran Festival della Pizza di Casali del Manco. Dal 27 al 30 giugno, con ingresso gratuito, nello stadio comunale di Spezzano Piccolo, 10 forni e 30 stand saranno pronti a celebrare uno dei piatti più conosciuti e apprezzati del patrimonio enogastronomico e culturale italiano. Durante la kermesse, non mancheranno le divagazioni sul tema tradizionale della pizza, l’uso di diverse tipologie di farina e di prodotti d’eccellenza che si usano sempre più di frequente per arricchirne il gusto. Grande attenzione, poi, sarà riservata alle intolleranze alimentari, da quella al lattosio alle PIZZE GLUTEN FREE.

NON SOLO PIZZA

Per quattro intensissimi giorni, Casali del Manco festeggerà la pizza con una serie di attività che andranno ben oltre le sfiziosissime degustazioni. In cartellone, sono previsti ampi spazi per concerti musicali, iniziative e laboratori interattivi dedicati sia a grandi sia a piccini, e una serie di talk show in compagnia di esperti di Scienze della Nutrizione che disquisiranno sulla pizza, da sempre un alimento principe della Dieta Mediterranea, che ben si inserisce all’interno di uno stile di vita sano e salutare.

EVENTO COME PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

La seconda edizione del Gran Festival della Pizza ha inteso coinvolgere le istituzioni locali perché l’evento rappresenti anche un volano per la promozione e lo sviluppo del territorio. I sindaci del comprensorio di Casali del Manco e alcuni rappresentanti della Regione Calabria hanno lavorato in sinergia ed evidenziato strategie e progetti, volti a valorizzare le risorse locali, stimolare il turismo e promuovere l’economia locale attraverso la kermesse. L’idea di partenza è quella di raccontare, attraverso quattro giorni di festa, sapori e musica, la cultura della pizza coinvolgendo gli operatori del settore alimentare, della ristorazione e del turismo.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2023

L’appuntamento del Gran Festival della Pizza si ripete a distanza di un anno, grazie anche ai larghissimi consensi registrati lo scorso anno in occasione della prima edizione. Nel 2023 sono state oltre 8mila le pizze sfornate, circa 7mila i litri di birra consumati e più di 10mila presenze. Insomma, un grande successo all’insegna di gusto, tradizione, musica, solidarietà e inclusione.

CON IL PATROCINIO DI…

Organizzata dall’Associazione Enjoy e da Publiepa, la seconda edizione del Gran Festival della Pizza è realizzata con il patrocinio del Comune di Casali del Manco, di Gal (Gruppo di azione locale) Sila, del dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e di Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura calabrese).