Corigliano Rossano: Insiti torna a essere un bene a disposizione della città

“Da sabato circola la notizia bella e significativa sulla vicenda Insiti. Ho ricevuto numerose telefonate e messaggi, tutti di congratulazioni. Alle metafore calcistiche del Sindaco aggiungo quelle mie di natura medico-sanitaria: la vicenda Insiti era quasi un cadavere da obitorio, abbiamo evitato un seppellimento ignobile. Quel corpo è stato abilmente rianimato, assistito in ogni fase da chi ama la città onesta e limpida, nessuno escluso. Oggi quel corpo è pronto per camminare e quel lavoro di amore è di tutti, amministratori e dipendenti comunali. Il risultato di sabato ce lo godiamo tutti insieme, se lo gode la città”. Lo afferma in una nota Mauro Mitidieri, Assessore alla Città Trasparente ed Efficiente.