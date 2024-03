Cassano allo Ionio: approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026

La Giunta Comunale – su proposta del sindaco Giovanni Papasso e assistita dal segretario comunale dottor Angelo De Marco – ha approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Il documento economico-finanziario, varato conformemente alle disposizioni del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, è stato predisposto tenendo conto delle linee strategiche e degli indirizzi delineati nel Documento Unico di Programmazione. Si è trattato di un processo accurato e trasparente, conforme ai principi contabili generali e alle normative vigenti. Insieme al bilancio di previsioni sono stati approvati anche tutti i necessari documenti.

L’approvazione del Bilancio di Previsione, infatti, rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e l’equilibrio di bilancio. Il documento, coerente con le normative vigenti, fornisce una solida base per la gestione finanziaria e la programmazione delle risorse del Comune nei prossimi tre anni.

«L’amministrazione e gli uffici comunali – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – con l’approvazione dello schema di bilancio triennale 2024-2026 si impegnano a garantire una gestione responsabile delle risorse pubbliche con particolare attenzione alla realizzazione degli obiettivi prioritari in tutti quei settori cruciali per il benessere dei cittadini. Il nostro obiettivo è garantire i servizi al cittadino in modo esemplare ed eccellente. Faccio i complimenti alla Giunta e soprattutto agli uffici poiché, nonostante i tagli imposti dal Ministero e l’aumento dell’inflazione, siamo riusciti a definire e approvare un bilancio qualificato che assicura altrettanti servizi qualificati ai cittadini».

Restano sostanzialmente invariate anche le tariffe dei servizi visto che ci saranno solo i classici adeguamenti previsti dagli indici Istat.

Nelle maglie del documento economico-finanziario approvato dalla Giunta comunale e che entro il 15 marzo deve approdare all’attenzione del Consiglio comunale, vi è anche l’adeguamento sismico e efficientamento energetico del Palazzo di città. L’edificio, infatti, sarà messo in sicurezza secondo la vigente normativa e, essendo anche sede del COC, il centro operativo comunale, verrà messo a norma migliorando anche l’efficienza energetica.