Scompare il dott.Antonio Costantini, storico dirigente in pensione del Comune di Cosenza. Il cordoglio del Sindaco Franz Caruso

“Un dirigente esemplare, di riconosciuta competenza e professionalità, grande conoscitore delle problematiche finanziarie e dotato di particolare eclettismo e lungimiranza”.

Sono le parole del Sindaco Franz Caruso nel descrivere le qualità del dottor Antonio Costantini, storico dirigente al bilancio del Comune di Cosenza del quale è stato per lungo tempo direttore di ragioneria, in pensione dal 1996 e scomparso oggi all’età di 81 anni.

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso, insieme all’Amministrazione comunale, i sentimenti del suo più profondo cordoglio per la scomparsa del dottore Costantini, indirizzando un messaggio di vicinanza e di condoglianze a tutta la sua famiglia, alla moglie, signora Carla Martelli, e ai due figli. “Antonio Costantini – ha detto ancora Franz Caruso – resse le sorti del settore bilancio del Comune dal 1961, assumendo dal 1985 l’incarico di direttore di ragioneria di Palazzo dei Bruzi, che ricoprì fino al 1995. L’anno successivo andò in pensione. Grande conoscitore delle finanze negli enti locali – ha aggiunto Franz Caruso – grazie alle sue qualità e spiccate attitudini era in grado di anticipare con estrema precisione, ogni qual volta veniva varata la legge Finanziaria nazionale, quale sarebbe stata la quota di trasferimenti statali spettante al Comune di Cosenza. Con lui scompare – ha concluso il Sindaco di Cosenza – un dirigente d’altri tempi che aveva massimo rispetto della macchina amministrativa e dei dipendenti comunali”.