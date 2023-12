Frascineto (Cs), consegnate le borse di studio “Luigi Angelo Bellusci”

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale di Frascineto, presieduta dal sindaco Angelo Catapano, ha proceduto alla consegna della Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci”, cittadino benemerito della comunità albanese e che ha sempre avuto a cuore il valore della cultura e dell’istruzione, funzionario in quiescenza Fiat ed attualmente, residente a Torino. La borsa di studio viene assegnata previo apposito regolamento, a studenti particolarmente meritevoli, che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e regolarmente iscritti all’Università. Un riconoscimento per studenti residenti che si sono distinti nei loro percorsi scolastici.

Vincitrici della borsa di studio consistente di 1000 euro, sono risultate le studentesse di Frascineto, Rosalia Cataldi, diplomata presso il Liceo Artistico “A. Alfano” di Castrovillari con la votazione 100 e lode ed attualmente iscritta al primo anno presso la Facoltà Scienze Formazione Primaria, dell’Università della Calabria e Piera Antonia La Rocca, diplomata presso il Liceo Scientifico “E. Mattei” di Castrovillari con 110 e lode, iscritta a Bologna – Campus di Ravenna, alla Facoltà di Medicina. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco Angelo Catapano, del Vice Angelo Prioli e della Consigliera delegata per la cultura, Caterina Adduci.

“Un premio – hanno commentato il primo cittadino , il vice sindaco Prioli e la delegata per la cultura Adduci – che vuole dare atto all’opera meritoria di Luigi Angelo Bellusci, attualmente in quiescenza come funzionario Fiat che continua a legare il suo nome alla comunità di Frascineto. Attento alle giovani generazioni, ed è proprio alle nuove leve che è rivolto questo riconoscimento affinché in loro rimanga il contributo del suo lavoro e il fondamentale apporto alla crescita culturale di studenti lodevoli. Come Amministrazione – hanno evidenziato – impegnati, laddove è possibile, a dare spazio e supporto ai giovani, affinché le loro analisi e le loro visioni possano essere spunto per politiche di gestione della città, in sintonia con i cambiamenti sociali ed economici presenti sul territorio. Un riconoscimento anche per incentivare la prosecuzione del percorso formativo dei nostri ragazzi”.